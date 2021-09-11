План по срыву выборов: «Братья-мусульмане» удерживают турецкие силы в Ливии

Анкара, 11 сентября. Ливийские «Братья-мусульмане»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) борются за сохранение боевиков и турецкого контингента в стране. Они продолжают попытки доказать международному сообществу, что присутствие наемников основано на якобы законных соглашениях, заключенных с правительством Эрдогана. Наблюдатели усматривают в этом нарушение хода подготовки к выборам, запланированным на 24 декабря.

Лояльный «Братьям-мусульманам» глава Высшего государственного совета (ВГС) Халед аль-Мишри на днях озвучил официальную позицию экстремистского движения. Политик вступился за военных, присланных Анкарой на ливийскую территорию.

«Только избранные ливийские власти вправе решать вопрос присутствия сил, которые прибыли на основе законных соглашений», — заявил аль-Мишри.

Речь прозвучала в ходе переговоров главы ВГС с министром обороны Турции Хулуси Акаром. Встреча состоялась 9 сентября в штаб-квартире ведомства в Анкаре. Они обсудили двусторонние отношения, обменялись мнениями по событиям в регионе и путям укрепления сотрудничества.

Вопрос о протурецких наемниках Халед аль-Мишри затронул и на встрече с главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Он подтвердил, что решение принимается исключительно в Триполи «без какого-либо внешнего давления и диктата».

Тем самым соратник «Братьев-мусульман» на корню срубил все призывы международного сообщества к эвакуации иностранных боевиков, а также усилия ООН, и вместе с тем надежды ливийцев на мир и стабильность.

Турция, в свою очередь, по-прежнему делает ставку на роль вооруженных формирований в защите своих интересов на ливийской земле. Анкара стремится активизировать соглашения, заключенные в конце 2019 года с расформированным триполитанским Правительством национального согласия (ПНС).

Подписанные документы подразумевали отправку в североафриканскую страну солдат и сирийских наемников для борьбы с Ливийской национальной армией.

Федеральное агентство новостей /

«Братья-мусульмане» и Анкара обеспокоены своим будущем. Им придется забыть о Ливии, если 24 декабря народ проголосует не за их кандидатов.

Чтобы избежать негативного исхода, лояльные им политики и члены ВГС активно прилагают усилия по сохранению кризиса в стране. Дело доходит и до открытых угроз. Халед аль-Мишри ранее заявлял о готовности применить силу в случае выдвижения на пост президента неугодного экстремистам человека.

Очередным шагом «Братьев-мусульман» по срыву предстоящего плебисцита стало отклонение членами ВГС законопроекта ливийского парламента об избрании президента. Аль-Мишри обвинил председателя Палаты представителей Агилу Салеха в попытке воспрепятствовать проведению выборов.

В августе Салех высказался об опасности соглашений, заключенных между Анкарой и расформированным ПНС. В очередной раз он раскритиковал присутствие турецких сил на западе страны. Призыв к выводу иностранного контингента из Ливии на днях озвучил глава МИД Алжира Рамтан Ламамра.

1 Организация запрещена на территории РФ.