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Внука Пугачевой подожгли на съемках «Фактора страха»
Шоу-бизнес
Внука Пугачевой подожгли на съемках «Фактора страха»
instagram.com  /  @npresnyakov

Москва, 11 сентября. Музыкант Никита Пресняков прошел испытание огнем в новом эпизоде шоу «Фактор страха». Артист объяснил, как ему удалось справиться с опасным заданием.

Реалити-шоу «Фактор страха» стартовало на телеканале НТВ после многолетнего перерыва. Ведущий Анатолий Цой продолжил испытывать команду участников — на этот раз звездам российского шоу-бизнеса пришлось столкнуться с испытанием «Горящий человек».

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков успешно справился с непростым заданием: ему требовалось поджечь 20 факелов горящей рукой. Позднее артист объяснил, как ему удалось победить страх и выполнить задание.

«Абстрагировался, не слышал, что говорят ребята. Все превратилось в фоновый режим. Это был очень страшный момент», — признался артист.

Пресняков отметил, что испытание напомнило ему мини-игру, в которой не было времени задуматься о возможных ожогах. Артисту удалось поджечь все 20 факелов за 39 секунд. При этом актриса Настасья Самбурская провалила испытание, оказавшись слишком медленной.

Певец Родион Газманов рассказал о травме, которую получил во время выполнения задания в шоу «Фактор страха». Артист пострадал, когда переносил ртом рака и получил множество ссадин из-за зазубрин на хитине членистоногого.

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пугачева пресняков фактор страха
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