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Олимпийская чемпионка Чигирева сравнила Путина с Гагариным

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 16:41
Спорт
Олимпийская чемпионка Чигирева сравнила Путина с Гагариным
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 11 сентября. Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева сравнила президента России Владимира Путина с космонавтом Юрием Гагариным на церемонии в Кремле.

Синхронистка обратилась к российскому лидеру со странной просьбой, выступая на церемонии награждения медалистов Олимпийских игр в Токио. Чигирева начала свою речь с воспоминания о великих исторических личностях, сделавших большой вклад в становление российского государства. Она назвала имена Александра Невского, Ивана III, Петра I.

Золотая медалистка заметила, что каждый из них боролся за честь Родины, после чего указала на действия президента, который отстаивал спорт и право российских атлетов выступать на Олимпиаде.

«Только ваша жесткая позиция в отстаивании спорта и наших интересов, прав наших спортсменов на участие в Олимпийских играх помогла нам в честной борьбе отстаивать честь родины. Юрий Гагарин открыл для нас космос, а вы открыли спорт для нашей страны, ведь никто до этого не вкладывал столько в спорт, сколько это делаете вы», — сравнила Путина с великим космонавтом звезда спорта.

Она завершила свою речь просьбой подписать книгу о Гагарине, чтобы навсегда оставить память о встрече с главой России у своей семьи. Слово предоставили и коллеге Чигиревой, Марии Шурочкиной, которая поинтересовалась у президента, как он сдерживает слезы на таких мероприятиях.

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путин синхронистка чигирева
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