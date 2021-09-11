Поражение для Америки: почему «война с терроризмом» привела к усилению «Аль-Каиды» и ИГ

Вашингтон, 11 сентября. Сегодня американцы отмечают очередную мрачную годовщину серии терактов, которые унесли жизни почти трех тысяч человек и стали самыми кровавыми террористическими атаками в мировой истории. Этот невеселый юбилей проходит на фоне вывода американских войск из Афганистана, который означает окончание начатой американцами войны с мировым терроризмом, в котором США, очевидно, потерпели поражение.

В то же время в мире происходят попытки осмысления ушедшей эпохи, в течение которой Соединенные Штаты пользуясь разрушением двухполярного мироустройства, пытались на свой вкус переформатировать огромные регионы мира, снося неугодные режимы, неся народам на собственных штыках демократию в том смысле, в каком ее понимают в США, не считаясь с жертвами и нарушениями прав человека. Цель оправдывала средства.

Терроризм вместо демократии

Стоит ли удивляться тому, что на выжженной демократическими «Томагавками» земле начали, как грибы после дождя, плодиться различные террористические группировки, снабженные американским оружием? Одного взгляда на Афганистан достаточно, чтобы понять, что американских подход к миротворчеству не работает: насквозь коррумпированное афганское правительство, которое держалось лишь за счет американского военного присутствия, схлопнулось быстрее, чем последний солдат армии США покинул афганскую землю.

Схожая ситуация складывается и в Ираке, государственность которого США уничтожили в 2003 году: страна в течение 18 лет переживает перманентный политический и экономический кризис. Ничего похожего на демократию, за которую боролись американцы, свергая режим Саддама Хусейна, в Ираке не наблюдается даже в первом приближении.

Вместо этого весь мир содрогнулся, глядя на зверства, творимые террористами ИГ1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) в Ираке и соседней Сирии при полном попустительстве со стороны США, чей воинский контингент в это время находился здесь же. Лишь вмешательство России смогло купировать террористическую угрозу в регионе.

Терроризм расцвел в разрушенном США Сомали, группировки ИГ расцвели после Арабской весны в Египте и Ливии, распространившись по большей части Африканского континента. Все это произошло в ходе объявленной США войны против международного терроризма.

hse.ru / Пресс-служба ВШЭ

Международная редакция ФАН связалась с профессором Высшей школы экономики, американистом Александром Домриным, который поделился своим мнением о тех изменениях, которые произошли в мире после 11 сентября 2001 года и о том, чем закончилась борьба США с международным терроризмом.

«Абсолютный провал. За что боролись — на то и напоролись. Epic Fail, когда пытаются переключить внимание от провала военной операции на то, как здорово удалось организовать воздушный мост, чтобы вывезти свои войска и некоторых из сотрудничавших с ними афганцев. Когда Байден говорит, что США и не ставили перед собой целью установление демократии в Афганистане — это полная ложь. Я в 2006 году принимал участие в конференции «Демократия на марше», которая проходила в Лос-Анджелесе. Там выступал человек, который писал конституцию Афганистана — американец, естественно; был человек, который писал конституцию Ирака. Это был американский текст. США создали афганскую армию, которая тут же разбежалась, потратили несколько триллионов долларов и что дальше? Американцы уже и забыли, что они там делали, а тем более — почему они в Ираке оказались».

Global Look Press / US Joint Staff / via Globallookpress.com

По его мнению, вторжение США в Афганистан во многом было авантюрой, как и многочисленные вмешательства во внутренние дела других стран, при которых американцы действуют шаблонным образом, исходя из собственных представлений, абсолютно игнорируя специфику тех стран, которые они пытаются переформатировать.

«Это демонстрация того, что однополярный мир в лице Соединенных Штатов может творить все, что захочет. Вы помните этот оргазмический хохот Хиллари Клинтон, когда ей показали фото убитого Муаммара Каддафи? Мы пришли — и он умер. Здесь нашли каких-то непонятных людей в чалмах, которые только вчера устраивали гонки на верблюдах, а сегодня они стали террористами «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ), угнали самолеты и организовали все эти картинки с тем, как они влетели в башни-близнецы и в здание Пентагона. Уже 20 лет назад возникли сомнения в официальной версии, которые только подогреваются новыми фактами. В Америке не принято поднимать этот вопрос, это неприятная правда».

Александр Домрин считает, что после провала в Афганистане США не откажутся от использования все тех же неработающих шаблонов, что будет приводить к таким же печальным последствиям.

«Я не совсем уверен, что, когда Америка влезла в Афганистан 20 лет назад, — после 11 сентября, — у США стояла такая задача как антитеррористическая операция. Есть хорошая карикатура, на которой изображен Дядя Сэм, несущий фанерную фигуру террориста: вот он приходит с этой фигурой в какую-то страну, ставит ее и начинает по ней стрелять, попутно разрушая все вокруг. Потом берет снова эту фигурку подмышку и идет с ней в другую страну. Давайте не будем забывать, что Усама бен Ладен во время присутствия советских войск в Афганистане щедро подпитывался со стороны США и был для американцев борцом за свободу. А потом вдруг стал террористом после того, как якобы напал на Соединенные Штаты. И США от этого подхода в ближайшие годы не откажутся. Это печальный день, потому, что американцы так ничего не поняли и ничему не научились».

1 Организация запрещена на территории РФ.