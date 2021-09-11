Россия и Белоруссия вышли на новый уровень интеграции и напугали своих врагов

Новости о совместных учениях России и Белоруссии, начавшихся 10-го сентября, меня очень порадовали. Как порадовали и итоги встречи президентов двух стран. Кстати, глава российского государства кажется мне гораздо более выдержанным и грамотным политиком, чем его белорусский коллега, но я все равно очень рад, что наконец-то удалось добиться от Александра Лукашенко реальных шагов по пути назревшей интеграции двух стран.

А что же военные учения, не слишком ли грозно и амбициозно? В конце-концов, до пандемии интеграция была всеобщим трендом, а вот грозные силуэты танков и бронетранспортеров многих людей сегодня нервируют. Разберемся, кого и почему.

За 30 лет, прошедших с момента развала СССР, Россия с каждым годом оказывается все в более и более сложном положении относительно своей национальной безопасности. Советский Союз в определенных кругах принято считать страной-транжирой, нередко такие оценки дают и те, кто сегодня у власти… Можно парировать: у СССР хватало денег и предоставлять миллионам бесплатное жилье (чего сегодня в РФ нет), и обеспечивать свое военное присутствие в разных частях света. Наши военные и военно-морские базы находились в ГДР и Венгрии, на Кубе и в Анголе, в Сирии и Йемене, в Мозамбике и на Сейшелах, во Вьетнаме и в Эфиопии, в Афганистане и, по-видимому, кое-где еще, о чем до сих пор известно немногое. А совместные военные учения стран Варшавского договора оказывали весьма серьезное сдерживающее влияние на наших потенциальных — и при этом весьма реальных и агрессивных — противников и радовали население социалистического блока и многочисленных симпатизантов СССР. Но сегодня все это лишь приятные ностальгические воспоминания.

Если взять карту Восточной Европы и Азии, то картина окажется очень неприятной. Кстати, немногие россияне представляют себе этот тревожный натюрморт. Россия — в кольце военных баз, и кольцо это сужается. Я неоднократно писал и вновь повторю, что за 30 лет нашей дипломатии, несмотря на существенные усилия, не удалось добиться появления в Восточной Европе ни одной страны, которая бы осмелилась заявить об ориентации на Россию, не удалось глобально улучшить наши позиции и в Средней, и в Центральной Азии. Да, у России есть надежные партнеры (Иран, Таджикистан, Казахстан и Узбекистан), но чувствуется, что порой позиция Китая интересует эти государства больше, чем углубление интеграции с РФ… Армения и Сирия — наши большие друзья в сегодняшнем мире, но эта дружба стоила нам немало. И если Сирия, кажется, постепенно обретает стабильность, то поведение армянских партнеров не всегда предсказуемо.

Сербия и Венгрия, часто позволяющие себе порой не соглашаться с остальной Европой, все же весьма и весьма зависимы от Запада. Перспектива сближения с Украиной, мягко говоря, откладывается. Азербайджан, Молдавия, Грузия остаются странами, на которые в большей степени, чем мы, влияют иные государства.

digital.gov.ru / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Вот почему вопрос сохранения союзных отношений с Белоруссией, наиболее близкой нам этнически, культурно, ментально, приобретает особую, первостепенную важность. И оборонный союз, боеготовность армий обоих государств — гарантия неприкосновенности этих отношений. В ближайшее время только это, похоже, мы можем противопоставить активности НАТО в Восточной Европе.

Будучи сторонником признания независимости ДНР и ЛНР, а также Приднестровья, я считаю правильным присоединение к российско-белорусскому оборонному союзу, к регулярным военным учениям на границах вооруженных сил и этих государственных образований. Да, многим людям не доставляет удовольствия наблюдать за маневрами военной техники и четкими действиями десанта, когда вокруг не решены важные социальные вопросы... Но мы, те, кто вырос в СССР, где престиж, уважение и значение армии были весьма высокими, смотрим на жизнь по-другому.

Безопасность России и Белоруссии находится под явной угрозой, и такие военные учения необходимы! Их успешность и масштабность привлекает и потенциальных союзников, а сегодня — лишь наблюдателей. Россия должна приложить усилия для создания основ нового оборонного союза, который повторял бы лучшие черты Варшавского договора. Это может быть своего рода Минский договор. Правда, такой оборонный союз будет трудно создать, не опираясь на идеологию и погрязая порой в торговых войнах. Кто войдет в него? Зависит от усилий нашей дипломатии, разведки, от того, как идут дела в самой России.

Проходящие российско-белорусские военные учения надо максимально популяризировать, привлекать к ним внимание общественности, молодежи, разъяснять их цель, их политическое значение. Наивным же людям стоит напомнить, как переворот на Украине в 2014-м году до неузнаваемости изменил облик этой страны, ее позиционирование на международной арене, привел к кровавому конфликту. Будь у России и Украины (у наших армий) прочные союзнические отношения, политические изменения на Украине могли бы быть совсем иными. Тут впору вспомнить о фигуре белорусского президента, которому я ни в коей мере не симпатизирую.

Считаю, что цель России должна состоять в том, чтобы отношения наших двух стран были столь тесными и прочными, что никакие итоги никаких выборов в России или Белоруссии не могли бы ни на что повлиять. Союз Белоруссии и России — это обоснованный выбор, который не подлежит обсуждению, и учения — один из факторов, призванный продемонстрировать это миру. Поставленный перед фактом Запад разворачивает громкую пропагандистскую кампанию. Мол, нам угрожают. Нет, господа, мы лишь показываем вам, что именно ваши угрозы не останутся без ответа.

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

И тесно работающая с Западом белорусская оппозиция, за которой не так давно шла значительная часть населения этой страны, должна четко понять для себя, что будущее в Союзном государстве будет только у тех политических сил, которые не ставят под сомнение основы интеграции, наши исторические ценности. Чем больше оппозиция РБ будет пастись на европейских полях, тем дольше в Минске будет у власти Лукашенко. Никто не станет рисковать последним настоящим союзником России в Европе.

Стоит отметить, что лукавый белорусский батька долгое время притормаживал процессы интеграции и укрепления Союзного государства, а вот деньги просить не забывал. Но сейчас, явно под давлением общественного мнения в своей стране и, скажем так, сложившихся обстоятельств, Лукашенко вынужден соглашаться на давние предложения России о наполнении интеграционных схем реальным содержанием. Зная белорусского лидера, мы должны понимать, что при любом изменении политической ситуации он вновь может попытаться разыгрывать совсем другие карты. Но альтернативного лидера белорусский народ нам пока что не представил, Тихановская как явная марионетка Запада им считаться, безусловно, не может. Поэтому будем работать с Лукашенко, пока белорусский народ не избрал себе лучшего руководителя.

А что же думают простые люди в России и Белоруссии? Сходите и спросите, как говорил Паниковский. Люди активно ностальгируют по СССР. Одно большое государство, общий язык, одна армия, одна экономика и общая судьба. В современном мире, где новые угрозы и тревоги появляются в последние годы каждый день, такой большой уютный дом необходим большинству жителей постсоветского пространства.

Вне зависимости от наших симпатий и антипатий, предлагаю пожелать успеха тем, кто пытается его строить, и тем, кто эту стройку охраняет с оружием в руках.