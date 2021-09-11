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Российский посол Антонов призвал США к «реанимации» диалога по борьбе с терроризмом

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 16:24
Политика
Российский посол Антонов призвал США к «реанимации» диалога по борьбе с терроризмом
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Москва, 11 сентября. Посол России в США Анатолий Антонов предложил Вашингтону возобновить диалог с Москвой по борьбе с терроризмом.

Москва готова «реанимировать» двусторонний диалог с Вашингтоном по антитеррору, который в 2018-2019 годах осуществлялся под эгидой внешнеполитических ведомств России и США. Об этом Антонов напомнил в годовщину событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Также посол отметил, что в истории российско-американских отношений было много примеров, когда благодаря эффективному взаимодействию спецслужб предотвращались крупные теракты.

«В частности, признательны коллегам за ценную информацию, которая помогла предотвратить в 2017-м и 2019 году теракты в Санкт-Петербурге», — говорится в комментарии дипломата, размещенном на странице МИД РФ в Facebook.

Ранее сообщалось об обращении европейских политиков к США в годовщину трагедии 11 сентября. Представители ЕС выразили солидарность с Вашингтоном в борьбе с терроризмом.

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