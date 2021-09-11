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Француз Тарель не сожалеет о пощечине, которую он дал Макрону в июне
Политика
Француз Тарель не сожалеет о пощечине, которую он дал Макрону в июне
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Париж, 11 сентября. Гражданин Франции Дамьен Тарель, который в июне дал пощечину президенту государства Эммануэлю Макрону, после выхода из тюрьмы заявил, что не сожалеет о своем поступке.

В июне текущего года суд во Франции приговорил Тареля к четырем месяцам тюрьмы. Мужчина вышел на свободу 11 сентября. По данным радиостанции France Bleu, француза выпустили на два часа раньше запланированного, чтобы избежать скопления людей у здания и излишнего внимания СМИ.

«Я не сожалею об этом (о пощечине. — Прим. ред.) … Я получил много писем с выражением поддержки. Думаю, что я смог выстоять только благодаря всей этой поддержке, которую мне оказывали, в частности, присылая мне книги», — подчеркнул Тарель.

Помимо этого, в беседе с телеканалом BFMTV он рассказал, что выступает против физического насилия.

Ранее французский лидер во время телефонных переговоров с новым главой Ирана Эбрахимом Раиси предложил пересмотреть отношения между двумя государствами и указал на необходимость углубления сотрудничества. Помимо этого, Макрон подчеркнул готовность развивать политические, экономические и культурные связи.

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