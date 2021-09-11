Украина настаивает на обсуждении «СП-2» и транзита газа в «нормандском формате»

Киев, 11 сентября. Киев настаивает на обсуждении вопросов «Северного потока — 2» и транзита российского газа в «нормандском формате». Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Политик выступил на форуме YES Brainstorming в Киеве. По его словам, Германия, Россия, Украина и Франция должны обсуждать вопросы российского газопровода. Проблема «СП-2» рассматривается в Киеве исключительно как вопрос «общей безопасности» страны, подчеркнул Ермак.

«Считаю абсолютно логичным, чтобы к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта добавить рассмотрение и этого вопроса», — добавил глава офиса президента.

Ермак выразил уверенность в том, что его предложение поддержат остальные участники «нормандского формата».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее призвала оппонентов «Северного потока — 2» прекратить чинить проекту препятствия. Дипломат подчеркнула, что газопровод невозможно остановить.