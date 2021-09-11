Джигурда рассказал, почему любил следить за интимной жизнью героини Лады Дэнс

Советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица Лада Дэнс сегодня празднует свой 55-й день рождения. В беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда рассказал о том, какие моменты карьеры звезды вызывали у него особенный интерес.

Собеседник сообщил, что до сих пор остается преданным поклонником сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», повествующего о поисках женского счастья четырьмя подругами.

«Замечательный сериал был, безусловно. На мой взгляд, нужно было продолжать его, как американский «Секс в большом городе». Они же делали продолжение, а тут авторы как-то остановились. Тема вечная и сериал хороший. Лада Дэнс и все девчонки там хороши. Драйвовый, просвещающий сериал! Лада Дэнс там была божественна!» — рассказал актер.

Кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво» /

Никита Джигурда также пояснил, чем именно ему так приглянулся этот проект на отечественном телевидении.

«Сама тема, табуированная в Советском Союзе! Когда это сделано динамично, актрисы классные, откровенные разговоры о том, о чем обычно не говорят, пусть и не все женщины, но никогда не выносили это на всеобщее обозрение. С точки зрения того, что я язычник, мне нравится эта тема. Я считаю, что лучше заниматься просветительством в кино и школах, чем улица будет учить. Столько невежественных мужчин, которые не знают, как устроена женщина, ее психология, «междуножный храм». Повторю, жаль, что не продолжили эту тему», — сказал собеседник ФАН.

vk.com / Лада Дэнс

В завершение он поделился сердечными пожеланиями в адрес всенародно любимой артистки.

«От меня и Марины Анисиной поздравления Ладочке. Здоровья ей и удачи! Снова проявить себя! Показать, что в женщинах после 40 в полную силу проявляется женственная суть. Оставаться такой же красивой. Прорывов в творчестве и не идти в политику, как ее коллеги!» — заключил Никита Джигурда.

Ранее в беседе с ФАН кинорежиссер Егор Кончаловский поздравил с днем рождения актера Федора Добронравова. По словам собеседника, многим молодым кадрам в своем профессионализме очень далеко до этого артиста.