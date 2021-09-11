Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 17:59
17:58
Армия
«Невские Новости» опубликовали видео сражения за побережье Балтийского моря на учениях «Запад-2021»
17:57
Шоу-бизнес
Полина Гагарина представила публике возлюбленную сына
17:55
Спорт
Волейболистам сборной Украины заплатят крупную премию за победу над Россией на ЧЕ
17:53
Армия
Адмирал ВМС США Ставридис назвал возможные причины гибели западного мира к 2034 году
17:52
Экономика
Угрозу Парижскому соглашению по климату нашли в подорожании солнечных панелей
17:51
Политика
Кулеба подтвердил, что Украину «держат на крючке» вступления в Евросоюз
17:50
Общество
В Свердловской области наградят мужчину, спасшего тонущего ребенка
17:48
Происшествия
Правоохранители разыскивают причастного к убийству подростка в Северодвинске
17:43
Общество
Молодой лес из 10 тысяч сосен появился в Мордовии
17:43
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о дождях и грозах в воскресенье
Все новости

Джигурда рассказал, почему любил следить за интимной жизнью героини Лады Дэнс
Шоу-бизнес
Джигурда рассказал, почему любил следить за интимной жизнью героини Лады Дэнс
Prt Scr youtube.com  /  Диана Кади

Советская и российская актриса кино и телевидения, эстрадная и джазовая певица Лада Дэнс сегодня празднует свой 55-й день рождения. В беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда рассказал о том, какие моменты карьеры звезды вызывали у него особенный интерес.

Собеседник сообщил, что до сих пор остается преданным поклонником сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», повествующего о поисках женского счастья четырьмя подругами.

«Замечательный сериал был, безусловно. На мой взгляд, нужно было продолжать его, как американский «Секс в большом городе». Они же делали продолжение, а тут авторы как-то остановились. Тема вечная и сериал хороший. Лада Дэнс и все девчонки там хороши. Драйвовый, просвещающий сериал! Лада Дэнс там была божественна!» — рассказал актер.

Джигурда рассказал, почему любил следить за интимной жизнью героини Лады Дэнс
Кадр из сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво»  / 

Никита Джигурда также пояснил, чем именно ему так приглянулся этот проект на отечественном телевидении.

«Сама тема, табуированная в Советском Союзе! Когда это сделано динамично, актрисы классные, откровенные разговоры о том, о чем обычно не говорят, пусть и не все женщины, но никогда не выносили это на всеобщее обозрение. С точки зрения того, что я язычник, мне нравится эта тема. Я считаю, что лучше заниматься просветительством в кино и школах, чем улица будет учить. Столько невежественных мужчин, которые не знают, как устроена женщина, ее психология, «междуножный храм». Повторю, жаль, что не продолжили эту тему», — сказал собеседник ФАН.

Джигурда рассказал, почему любил следить за интимной жизнью героини Лады Дэнс
vk.com  / Лада Дэнс

В завершение он поделился сердечными пожеланиями в адрес всенародно любимой артистки.

«От меня и Марины Анисиной поздравления Ладочке. Здоровья ей и удачи! Снова проявить себя! Показать, что в женщинах после 40 в полную силу проявляется женственная суть. Оставаться такой же красивой. Прорывов в творчестве и не идти в политику, как ее коллеги!» — заключил Никита Джигурда.

Ранее в беседе с ФАН кинорежиссер Егор Кончаловский поздравил с днем рождения актера Федора Добронравова. По словам собеседника, многим молодым кадрам в своем профессионализме очень далеко до этого артиста.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Джигурда рассказал, почему любил следить за интимной жизнью героини Лады Дэнс
джигурда лада дэнс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru