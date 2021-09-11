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Малахов провел ночь с Ольгой Бузовой и ее мамой
Шоу-бизнес
Малахов провел ночь с Ольгой Бузовой и ее мамой
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 11 сентября. Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова — одна из самых известных персон в России. Она не останавливается и постоянно пробует себя в новых амплуа. Девушка относительно недавно покинула место телеведущей на реалити «Дом-2». Теперь у нее появилось больше времени для того, чтобы заняться собой и своими целями. Артистка не так давно сыграла в театре и посетила Африканский континент, где вместе с комиком Михаилом Галустяном вела проект «Звезды в Африке», пишет Teleprogramma.pro.

Для встречи с родительницей звезда облачилась в белые брюки-клеш и сиреневый оверсайз-свитер. Ранее ведущая заявляла, что минувшим летом она поправилась и теперь старается скрывать изъяны фигуры. Андрей Малахов при этом нисколько не постеснялся и добавил фото с артисткой, выбрав неудачный ракурс. Об этом сообщили поклонники, которым Бузова на снимке показалась слишком полной.

«Среди ночи сорвался через всю Москву к Бузовой, чтобы первым услышать премьеру новой песни лично… Попал на семейные посиделки с Олиной мамой! Фото между двух Бузовых: загадываю желание!» — подписал фотографию Малахов.

Примечательно, что на видеоролике, где она танцует с Андреем Малаховым, Ольга выглядит стройной. Поклонники сразу же принялись обсуждать происходящее.

«Глазам своим не верю», «А почему тут Оля такой слон?», «Просто штаны размера Кардашьян», «Зачем вам это надо было? Срываться к ней по среди ночи», «Заняться нечем», «Оля в своем видео выглядит стройнее, а тут видать фотошопа нет, такая пампушка», — разразились на комментарии подписчики.

Ранее сообщалось, что Ольга Серябкина появилась в телешоу «Двое на миллион» с округлившимся животом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Малахов провел ночь с Ольгой Бузовой и ее мамой
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