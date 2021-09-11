Берлин, 11 сентября. Западным государствам не удалось осуществить все установленные после теракта 11 сентября цели, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она отметила упущенные цели США в Афганистане. По словам канцлера, некоторые обозначенные после трагических событий задачи Запад не смог реализовать.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил итоги военной кампании Вашингтона в Афганистане. В результате присутствия Соединенных Штатов в восточной стране в 40 раз возросло производство опиатов, пояснил он.

Весь наркотрафик Афганистана при США шел через Албанию за счет американской авиации. Сейчас же поток запрещенных веществ может пойти через Россию, предупредил Геннадий Онищенко.