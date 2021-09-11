«Локомотив» обыграл «Крылья Советов» в стартовом матче седьмого тура РПЛ

Москва, 11 сентября. Столичный «Локомотив» добился победы над самарскими «Крыльями Советов» в первом матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

«Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Крылья Советов» в поединке РПЛ, который прошел на московском стадионе «РЖД Арене». На 59-й минуте Франсуа Камано воспользовался передачей Рифата Жемалетдинова и вывел хозяев вперед. Позднее гвинейский игрок «Локомотива» оформил дубль. Ему ассистировал Виталий Лисакович.

Благодаря победе «железнодорожники» набрали 15 очков. «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в РПЛ и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» с семью баллами в активе располагаются на седьмой позиции.

Ранее ФИФА разрешила бразильским футболистам петербургского «Зенита» Клаудиньо и Малкому сыграть с «Ахматом» и «Челси». Об этом проинформировала пресс-служба сине-бело-голубых.