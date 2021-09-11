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Новые туристические маршруты появятся на Камчатке
Общество
Новые туристические маршруты появятся на Камчатке
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 11 сентября. Ростуризм совместно с властями Камчатского края займется разработкой новых туристических маршрутов, заявила глава российского ведомства Зарина Догузова.

Речь идет о посещении путешественниками уникальных вулканов и природных точек притяжения Камчатки с использованием автомобильного и морского транспорта. В частности, будут созданы популярные джип-туры и морские экскурсии, в том числе круизы. Появится возможность отдыха в районе Петропавловска-Камчатского, добавила Догузова.

Глава Ростуризма провела рабочую поездку на Камчатке с представителями авиакомпании «Витязь-Аэро». Догузова осмотрела строящийся отель «Шале» и уже работающий гостиничный комплекс «Лагуна», а также встретилась с бизнесменами, которые ранее получили гранты от ведомства на реализацию собственных проектов в регионе.

Шесть из десяти опрошенных россиян заявили, что отдают предпочтение внутреннему туризму этой осенью, следует из материалов исследования сервиса OneTwoTrip. Популярными по-прежнему остаются такие направления, как Петербург, Москва и Сочи.

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