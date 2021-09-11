Афганские женщины провели в Кабуле митинг в поддержку политики талибов

Кабул, 11 сентября. В столице Афганистана прошел митинг, в котором приняли участие женщины. Большая часть из них — учащиеся Кабульского университета, выступающие в поддержку движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). Не менее 300 студенток в одеждах, полностью закрывающих тело, разместились в лекционном зале университета.

В ходе мероприятия несколько ораторов поддержали политику талибов в отношении женщин и введение запрета на проведение демонстраций без согласования с руководством страны. Студенты подвергли критике недавние протесты в столице, направленные против временного правительства боевиков. Многие из присутствующих в зале заявили о необходимости ношения паранджи, никаба или хиджаба, которые покрывают голову и в разной степени скрывают лицо.

Hundreds of black-clad women gather at Kabul University, organise Seminar, Rally in support of “Hijab”, saying it provides a better learning environment. Also, these female students oppose co-education in #Afghanistan #KabulUniversity #Taliban pic.twitter.com/yBHVU5Av0Q — Riffy Awan (@Riffy_AFC) September 11, 2021

После этого активистки совершили шествие по улицам города, держа транспаранты и флаги «Исламского эмирата Афганистан». Процессию сопровождали вооруженные боевики. По словам представителя министерства образования Дауда Хаккани, митинг в поддержку талибов был организован с соответствующего разрешения новых властей.

Протесты против талибов

Демонстрация прошла спустя несколько дней после выступлений, которые в последние недели неоднократно проводили мирные жители Кабула и других афганских городов. Во многих случаях их участниками становились шииты-хазарейцы, которых талибы часто притесняли в прежние годы.

Afghan protests persist, posing a problem for new Taliban government https://t.co/k8LmULJtIn pic.twitter.com/mwuvsj4wsM — Reuters (@Reuters) September 7, 2021

В частности, 7 сентября на улицы афганских городов вышли демонстранты, выступившие в поддержку сил сопротивления в провинции Панджшер, которая недавно перешла под контроль «Талибана». Также активисты скандировали лозунги против Пакистана, который считается одним из главных союзников движения. Боевики при этом открыли предупредительный огонь воздух, чтобы вынудить участников митинга разойтись.

Afghanistan: Women protest against the Taliban in Kabul: Today's slogan: "Freedom, liberty is our ultimate right”, “Women right is human rights." pic.twitter.com/ezENocRaP1 — Saleha Soadat (@SalehaSoadat) September 6, 2021

Помимо этого, состоялась акция протеста женщин, которые выступили против формирования полностью мужского состава временного правительства, объявленного накануне руководством движения.

Обещания боевиков

Ранее талибы заявляли о намерении создать инклюзивное правительство, а также смягчить ограничения в отношении женщин, которым теперь можно будет учиться, появляться в общественных местах без сопровождения мужчины и участвовать в политической жизни страны. Одновременно боевики сохранили требования об обязательном ношении никаба или хиджаба, а также ввели в учебных заведениях раздельные классы для юношей и девушек. Лидеры «Талибана» постановили, что женщины смогут работать «в соответствии с принципами ислама», однако никаких конкретных указаний либо уточнений до сих пор не привели.

Men and Women student must be separated by curtain in college.

As Taliban kept his promise to allow education for womens. pic.twitter.com/tTAZm2uZOs — Tanu Rawat???????? (@_Saffron_girl_) September 7, 2021

Боевики захватили власть в стране 15 августа, без сопротивления заняв Кабул после нескольких месяцев вооруженного противостояния с армией на фоне вывода иностранных войск с территории Афганистана. Из-за молниеносного продвижения талибов и сдачи столицы Соединенные Штаты и ряд других государств были вынуждены экстренно эвакуировать своих граждан через кабульский аэропорт, куда также хлынула толпа беженцев в попытках покинуть страну. В результате Вашингтону пришлось провести широкомасштабную спасательную операцию, в ходе которой из Афганистана были вывезены более 120 тысяч человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.