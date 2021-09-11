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Дмитрий Медведев вручил медалистам Олимпиады в Токио ключи от автомобилей
Общество
Дмитрий Медведев вручил медалистам Олимпиады в Токио ключи от автомобилей
Prt Scr youtube.com  /  Правительство России

Москва, 11 сентября. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил призерам и победителям Олимпиады в Токио ключи от автомобилей на торжественной церемонии награждения в Кремле.

Российских олимпийцев, которые смогли отличиться и принести в копилку сборной страны золотые, серебряные и бронзовые медали, наградили новыми автомобилями от Фонда поддержки олимпийцев, на торжественной церемонии. Ценные подарки звездам спорта вручил Дмитрий Медведев.

Олимпийские чемпионы получили автомобили марки BMW X5, а серебряные и бронзовые призеры забрали ключи от BMW X3 различных комплектаций. Представитель Фонда Александр Катушев объяснил, чем отличаются награды. Автомобили более полной комплектации достались серебряным призерам. Кроме того, при распределении наград учитывался уровень и количество завоеванных медалей.

Пока что у машин вместо номеров установлены имена спортсменов. Пока атлеты не зарегистрируют авто, они смогут передвигаться с временными табличками.

Во время торжественного награждения выступила золотая медалистка, синхронистка Мария Шурочкина, задавшая президенту России Владимиру Путину вопрос о слезах гордости, которые обычно подступают на таких ответственных мероприятиях.

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медведев автомобили олимпиада
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