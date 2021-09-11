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Microsoft существенно обновила инсайдерскую версию Windows 11

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 15:54
Общество
Microsoft существенно обновила инсайдерскую версию Windows 11
Global Look Press  /  Rafael Henrique/Keystone Press Agency

Вашингтон, 11 сентября. Компания Microsoft анонсировала большое обновление инсайдерской версии Windows 11. По данным разработчиков, в нем появилось множество улучшений.

Так, среди существенных изменений — новое контекстное меню «Корзины», обновленный функционал сетевого ресурса в проводнике и другое. Разработчики исправили большое количество неточностей, которые были зафиксированы в рамках бета-тестирования. В частности, ликвидированы баги в меню «Пуск» и с отображением миниатюр на рабочем столе. Особое внимание уделили работе встроенного антивируса.

Операционная система нового поколения станет доступна для установки уже с 5 октября. Переход с предыдущей версии на Windows 11 будет осуществляться постепенно. Если устройство пользователя достаточно новое и способно принять ОС, то юзеру предложат сделать обновление. В будущем апдейт будет происходить в несколько этапов и для более устаревших версий компьютеров.

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