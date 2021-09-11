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Меркель напомнила о договоренностях с США по транзиту российского газа через Украину

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 16:00
Политика
Меркель напомнила о договоренностях с США по транзиту российского газа через Украину
Global Look Press  /  Odd Andersen/dpa

Берлин, 11 сентября. Украина не должна потерять статус страны-транзитера российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2», заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Соглашение Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2» было нацелено на то, чтобы сохранить транзит газа через территорию Украины, отметила немецкий лидер.

Также Меркель сообщила, что попросила Варшаву поддержать реализацию проекта «СП-2». Вместе с польским премьером Матеушем Моравецким она обсудила транзит газа через Украину и Польшу.

Ранее Меркель в ходе рабочего визита в Киев не исключила, что ЕС перестанет нуждаться в российском голубом топливе. По словам канцлера ФРГ, европейские страны через четверть века могут перейти на «зеленую» энергетику.

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