Меркель напомнила о договоренностях с США по транзиту российского газа через Украину

Берлин, 11 сентября. Украина не должна потерять статус страны-транзитера российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2», заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Соглашение Берлина и Вашингтона по «Северному потоку — 2» было нацелено на то, чтобы сохранить транзит газа через территорию Украины, отметила немецкий лидер.

Также Меркель сообщила, что попросила Варшаву поддержать реализацию проекта «СП-2». Вместе с польским премьером Матеушем Моравецким она обсудила транзит газа через Украину и Польшу.

Ранее Меркель в ходе рабочего визита в Киев не исключила, что ЕС перестанет нуждаться в российском голубом топливе. По словам канцлера ФРГ, европейские страны через четверть века могут перейти на «зеленую» энергетику.