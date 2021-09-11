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Меркель охарактеризовала ситуацию на границе с Белоруссией как «гибридную атаку»

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 16:03
Политика
Меркель охарактеризовала ситуацию на границе с Белоруссией как «гибридную атаку»
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 11 сентября. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала обстановку на границе Республики Беларусь. Она охарактеризовала ситуацию как «гибридную атаку».

Политик оценила приграничный кризис с беженцами. Меркель сочла ситуацию якобы действиями агрессивного характера со стороны Минска.

Ранее в Евросоюзе возложили ответственность за ситуацию с мигрантами на президента Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению Брюсселя, глава государства свободно пропускает нелегалов через границы республики и тем самым якобы провоцирует кризис.

Министр внутренних дел Словении Алеш Хойс указал на будто бы попытки Минска использовать людей в качестве политического инструмента. Он уверен, от поступков Белоруссии якобы страдают Любляна, Вильнюс и прибалтийские государства.

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меркель мигранты белоруссия германия
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