Голодных станет больше: на Украине резко подорожал «борщовый набор»

Украинское министерство экономики было вынуждено признать катастрофический рост цен на основные продукты питания в Незалежной. Как сообщают чиновники, на сегодняшний день стоимость так называемого «борщового набора» (свеклы, капусты, моркови и других овощей, а также мяса, необходимых для приготовления традиционного первого блюда) выросла примерно вдвое, и в обозримом будущем подобный рост приобретет еще более угрожающие масштабы. По словам ряда аналитиков, такая тенденция приведет к окончательному обнищанию подавляющего большинства рядовых жителей Украины, а в ряде регионов страны следует ожидать массовых антиправительственных акций. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

70-летний житель Харьковской области Федор С. предстал перед районным судом в качестве обвиняемого. На протяжении последних четырех месяцев пенсионер не платил за коммунальные услуги, мотивируя свое поведение «желанием запастись провиантом на зиму».

«Я получаю пенсию в сумме 2400 гривен (около 6,6 тысячи рублей. — Прим. ФАН), а платить за свет, газ, отопление и воду должен по 3000 ежемесячно, — отметил Федор Кириллович на судебном заседании. — На «сэкономленные» деньги я лучше куплю гречневую крупу, муку, картофель и макароны. Цены на эти продукты растут так же, как и цены на коммуналку».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Любопытно, что с последним утверждением Федора С. представители официального Киева полностью согласны.

«Вследствие неблагоприятных погодных условий [украинские] аграрии понесли убытки, из-за чего повысилась себестоимость производства сельхозпродукции, — говорится в обнародованном накануне специальном заявлении минэкономики Украины. — Помимо прочего, стремительный рост потребительских цен обусловлен подорожанием тарифов на энергоносители. Например, только в августе нынешнего года цена на природный газ в Европе повысилась в среднем на 23,8% процента».

Далее авторы указанного документа предлагают украинцам запастись терпением — дескать, в ближайшее время цены и на услуги ЖКХ, и на продукты первой необходимости стабилизируются.

«Правительство будет контролировать ситуацию», — в очередной раз пообещал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Не будет, уверены независимые эксперты.

«Среднестатистическая украинская хозяйка больше не сможет баловать свою семью хорошим борщом чаще двух раз в неделю: капуста и красная свекла теперь стоят на треть дороже, а говядина и свинина вообще стали для абсолютного большинства наших сограждан деликатесами, — подчеркнула в специальном комментарии Федеральному агентству новостей куратор аграрных проектов Алина Романович. — На этом фоне можно предположить лишь одно: отдельные категории населения Украины в том же «обозримом будущем» будут лишены качественного и калорийного питания, а следовательно — будут подвержены целому ряду болезней».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Это мнение в целом разделяют медики.

«Из-за дороговизны продуктов, какими бы ценами на тарифы это ни оправдывалось, сотни тысяч украинцев уже не в состоянии обеспечить себя полноценным рационом, — отмечает киевский врач-диетолог Алексей Панасюк. — Голодные обмороки как на производстве, так и в учебных заведениях уже становятся обыденным явлением, и в этой связи стоит прогнозировать вспышку [количества] сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта».

По словам Панасюка, в данном контексте следует говорить об этической стороне проблемы.

«У людей нет денег на правильное питание, вы думаете, они найдут деньги на качественное лечение?» — задает он поистине риторический вопрос.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Они просто найдут новый способ протеста, сказал в беседе с корреспондентом ФАН европейский правозащитник Александр Митц.

«Этот способ будет заключаться в очередных акциях, которые можно охарактеризовать словосочетанием «марши пустых кастрюль», — резюмировал он. — Украинским властям следует опасаться возможных голодных бунтов: из-за вопиющей нищеты и безработицы за чертой бедности сегодня оказались миллионы жителей некогда одной из самых богатых республик бывшего СССР».

Тем временем вопросом питания украинцев задались местные волонтеры. На одном из форумов во Всемирной паутине организаторы гуманитарной акции предложили проект «точечной помощи согражданам».

«Необходимо собрать средства на покупку продуктов для борща каждому нуждающемуся в этом человеку», — говорится в призыве членов инициативной группы.

Призыв остался без внимания: на банковский счет проекта поступило в общей сложности менее 500 гривен.