Актер театра и кино Владимир Яковлев скончался на 64-м году жизни

Москва, 11 сентября. Ушел из жизни советский, российский актер кино, театра и Владимир Яковлев. Причина его смерти пока не установлена.

Широкую известность Яковлев получил после роли в спортивной драме «Поражение после победы». За всю карьеру ему удалось сняться в более чем 170 фильмах и сериалах. Среди самых популярных — «Исповедь содержанки», «Сармат», «Оперативный псевдоним», «Интерны», «След», «Марш Турецкого», «Зверобой», «Ранетки», сыщик Михалыч в «Моргоше», «Глухарь» и другие.

Ранее стало известно о смерти советского и российского актер театра, кино и телевидения Александра Иваненко. Ему было 73 года.