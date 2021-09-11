Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 16:29
16:20
Политика
Российский посол Антонов призвал США к «реанимации» диалога по борьбе с терроризмом
16:18
Политика
Француз Тарель не сожалеет о пощечине, которую он дал Макрону в июне
16:18
Происшествия
В аэропорту Шереметьево задержали депортированного из Китая контрабандиста
16:16
Общество
В Москве не собираются вводить QR-коды для посещения театров
16:15
Общество
Телеведущая Анастасия Анисимова умерла в Свердловской области
16:14
Политика
Украина настаивает на обсуждении «СП-2» и транзита газа в «нормандском формате»
16:12
Шоу-бизнес
Юдашкина вместе с Надеждой Бабкиной появилась на субботнике в рваных джинсах
16:09
Весь мир
Афганские женщины провели в Кабуле митинг в поддержку политики талибов
16:09
Общество
Эксперты Красного Креста объяснили, как определить инсульт в три приема
16:06
Политика
Меркель отметила упущенные цели США в Афганистане после событий 11 сентября
Все новости

Newsmax: в американской системе ПВО возникнет брешь из-за планов России на Гренландию
Армия
Newsmax: в американской системе ПВО возникнет брешь из-за планов России на Гренландию
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 11 сентября. США рискуют оказаться в крайне уязвимом положении из-за планов Москвы на Гренландию, пишет Newsmax.

Еще в 2019 году тогдашний американский президент Дональд Трамп захотел выкупить самый большой в мире остров у Дании. Столь наглая идея вызвала в мире массу насмешек. Но не только Вашингтон строит планы на Гренландию, и это уже не так смешно, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

Гренландия на сегодняшний день может похвастать не только обилием минеральных ресурсов и рыбой. Она занимает важное стратегическое положение в Арктике. Именно поэтому Москва придерживается крайне любопытной позиции относительно острова. Автор полагает, что Россия заинтересована в провозглашении независимости Гренландии, и это вызывает в США нервную реакцию.

«Гравитация и баллистические характеристики на севере благоприятствуют России и ставят в невыгодное положение Соединенные Штаты. Неожиданный ядерный залп Российской Федерации над Арктикой был бы смертельным для Северной Америки», — объяснили в издании.

Намерения США разместить в Гренландии свои системы противовоздушной обороны могли бы дать американцам хоть какое-то преимущество. Но России эти планы хорошо известны. Если ей удастся сорвать их, в американской системе ПВО возникнет опасная брешь.

Ранее в США оценили решение российских военных направить в Арктику истребители МиГ-29К. Аналитики полагают, что такой маневр позволит Москве расширить влияние в регионе. При этом «Царьград» отмечает, что в данном противостоянии важна не только военная составляющая.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Newsmax: в американской системе ПВО возникнет брешь из-за планов России на Гренландию
россия сша арктика гренландия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru