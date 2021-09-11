Newsmax: в американской системе ПВО возникнет брешь из-за планов России на Гренландию

Вашингтон, 11 сентября. США рискуют оказаться в крайне уязвимом положении из-за планов Москвы на Гренландию, пишет Newsmax.

Еще в 2019 году тогдашний американский президент Дональд Трамп захотел выкупить самый большой в мире остров у Дании. Столь наглая идея вызвала в мире массу насмешек. Но не только Вашингтон строит планы на Гренландию, и это уже не так смешно, приводит «ПолитРоссия» материал американского издания.

Гренландия на сегодняшний день может похвастать не только обилием минеральных ресурсов и рыбой. Она занимает важное стратегическое положение в Арктике. Именно поэтому Москва придерживается крайне любопытной позиции относительно острова. Автор полагает, что Россия заинтересована в провозглашении независимости Гренландии, и это вызывает в США нервную реакцию.

«Гравитация и баллистические характеристики на севере благоприятствуют России и ставят в невыгодное положение Соединенные Штаты. Неожиданный ядерный залп Российской Федерации над Арктикой был бы смертельным для Северной Америки», — объяснили в издании.

Намерения США разместить в Гренландии свои системы противовоздушной обороны могли бы дать американцам хоть какое-то преимущество. Но России эти планы хорошо известны. Если ей удастся сорвать их, в американской системе ПВО возникнет опасная брешь.

Ранее в США оценили решение российских военных направить в Арктику истребители МиГ-29К. Аналитики полагают, что такой маневр позволит Москве расширить влияние в регионе. При этом «Царьград» отмечает, что в данном противостоянии важна не только военная составляющая.