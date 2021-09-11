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Представитель BIS Бенуа Кере поторопил нацбанки с разработкой цифровых валют

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 15:42
Экономика
Представитель BIS Бенуа Кере поторопил нацбанки с разработкой цифровых валют
Федеральное агентство новостей

Базель, 11 сентября. Национальные регуляторы должны спешить, потому что криптовалюты уже представляют существенную угрозу для финансовых систем, полагают в Банке международных расчетов (BIS).

Глава хаба BIS по инновациям Бенуа Кере заявил, что центральным банкам следует ускорить процесс разработки государственных цифровых валют. По его словам, частные финансовые инструменты получили такое развитие, что могут представлять реальную опасность для традиционной денежной системы.

«Регуляторы должны действовать, пока существующая система еще функционирует — действовать прямо сейчас», — приводит его слова РБК.

Кере предупредил, что децентрализованные финансы и стейблкойны уже приходят на массовый рынок. Эти инструменты могут составить конкуренцию кредитным организациям, добавил он.

Преимущества первой криптовалюты ранее перечислил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

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