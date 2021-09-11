«Иванушка» Туриченко рассказал о мистических обстоятельствах выпуска клипа на песню МакSим

Гостем нового выпуска шоу ФАН «Давай поговорим» с Вадимом Манукяном станет Кирилл Туриченко. Известный блогер обсудит с солистом группы «Иванушки International» темы, которые касаются творческого пути певца. В том числе речь пойдет о несостоявшихся отъездах во Францию и в США для продолжения карьеры. В интервью также будет затронута тема нового взлета популярности Туриченко в качестве сольного певца после шоу «Маска». Расскажет Кирилл и о мистических обстоятельствах, которые сопровождали выпуск клипа на кавер, записанный певцом на песню МакSим «Мой рай».

Первые воспоминания, касающиеся творческого пути, у Кирилла Туриченко были связаны с проектом «Утренняя звезда» в 1994 году. Именно тогда Леонид Агутин поставил ему «четверку», которая запомнилась артисту на всю жизнь. Впоследствии Туриченко принял решение никогда не судить детские вокальные конкурсы.

Певец расскажет, как заразился «звездной болезнью», когда его в 2003 году пригласили в группу Smash.

Поделится Туриченко и своими воспоминаниями про 2005 год, когда он ел консервы на проекте «Народный артист» с будущими звездами, Александром Панайотовым и Алексеем Чумаковым.

Поведает певец и о том, как чуть не поехал на Евровидение в 2006 году от Украины. Он занял второе место в финале национального отбора на Евровидение, но поехала на конкурс Тина Кароль, с которой Кирилл несколько лет находился в близких отношениях. Туриченко было обидно, что он, будучи в шаге от поездки на конкурс, в итоге не смог на него попасть. Но у Кирилла прямо спросили о том, есть ли у него сумма, необходимая для поездки на конкурс, и он ответил, что денег нет.

Кирилл рассказал и о предложениях уехать во Францию и даже в США, которые ему поступали. Но певец твердо решил остаться в культурной среде, которая ему близка, и не жалеет о своем выборе. Да и контракт с «Иванушками» позволил Туриченко параллельно выпускать сольные проекты в свободное от группы время. Продюсер группы Игорь Матвиенко дал Кириллу своеобразную «вольную» на этом поприще.

Туриченко чуть не прошел мимо собственной судьбы, отказавшись от участия в первом сезоне шоу «Маска» из-за занятости в «Иванушках», но пандемия все изменила, и он попал на второй сезон проекта. Даже в это непростое время группа работала, пусть и не так активно. Кстати, Кирилл был шокирован появлением на шоу «Маска» Иосифа Пригожина, ведь они незадолго до съемок вместе обедали в Дубае, и ничто не предвещало их совместных съемок в павильоне в Москве.

Кавер на песню МакSим «Мой рай» собрал миллионы просмотров на YouTube, и Туриченко решил снять на него клип. Любопытно, что выпуск этого видео был окутан определенной мистикой. Одобрила МакSим выпуск клипа 11 июня, за сутки до концерта в Татарстане, после которого певица практически сразу попала в больницу. А выпущено видео было в ночь с 1 на 2 августа — и уже 3 августа артистка вышла из комы. Туриченко считает это знаком. При этом у Кирилла перед записью на шоу «Маска» стоял выбор между кавером на песню t.A.T.u. «Полчаса» и песней МакSим «Мой рай», и о своем выборе он не жалеет.

Певец расскажет о двух новых проектах, которые осенью стартуют на НТВ. Речь идет о возрожденном шоу «Фактор страха» и новом проекте «ШоуМАСКгоон». По словам Кирилла, в спин-оффе проекта «Маска» впервые будет использована технология виртуальной реальности (VR). Туриченко считает ужасным тот факт, что в новом проекте нет жюри, и участники будут вынуждены судить друг друга.

Также Кирилл Туриченко расскажет о готовящемся грандиозном проекте с Юсифом Эйвазовым. Артисты после шоу «Маска» решили объединить свои усилия на сцене и записали уже четыре песни, которые исполнили дуэтом. Кирилл интригует: дата концерта уже есть, но раскрыта она будет в последний момент, тогда же появятся билеты и афиши. Туриченко приоткрыл завесу тайны и рассказал, что одним из композиторов, который пишет песни для шоу, является Максим Фадеев.

Кирилл Туриченко не суеверен и не примеряет на себя судьбу Игоря Сорина и Олега Яковлева, которые вскоре после ухода из «Иванушек» ради сольной карьеры трагически скончались. Туриченко считает, что его главное отличие от них в том, что он пришел в группу уже состоявшимся исполнителем, и сейчас по сути просто решил вернуться к сольной карьере. Напомнит Туриченко и о том, что грядет большой юбилейный концерт в «Крокус Сити Холле» к 25-летию «Иванушек International». Мероприятие, которое пройдет 12-13 ноября, должно было состояться годом ранее, но пандемия скорректировала эти планы.