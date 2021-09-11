Польский политик Терлецкий вспомнил о Brexit после ультиматума ЕС

Варшава, 11 сентября. Польше придется идти на крайние шаги, если тональность диалога с Евросоюзом не изменится, заявил местный политик Рышард Терлецкий.

Он вспомнил о Brexit после ультиматума Брюсселя. Политик отреагировал на обращение Еврокомиссии в суд с требованием ввести ограничительные меры против Варшавы. Высший орган исполнительной власти ЕС возмутился работе дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению еврочиновников, она якобы подрывает беспристрастность судей, оценивая их профессионализм. Глава консервативной националистической правящей партии Польши «Право и справедливость» Терлецкий ответил на выпад Брюсселя.

«Если дела пойдут так, как они, вероятно, пойдут, нам придется искать радикальные решения. Британцы уже показали, что диктатура брюссельской бюрократии им не подходит, развернулись и ушли», — напомнил политик.

Ранее комиссия Евросоюза сочла некоторые законы Польши противоречащими общеевропейским ценностям. В связи с этим фактом Брюссель отказался выплатить Варшаве средства для борьбы с коронавирусом.