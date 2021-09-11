Скончался российский актер Александр Иваненко

Москва, 11 сентября. Стало известно о смерти советского и российского актер театра, кино и телевидения Александра Иваненко. Ему было 73 года.

Причины смерти Иваненко не указываются. Также неизвестно, когда и где пройдет прощание с актером.

Иваненко родился 8 июля 1948 года. Он был сценаристом, режиссером и актером, участвовал в нескольких телевизионных программах. Также Иваненко писал и исполнял бардовские песни. Снимался в фильмах «, «22 июня, ровно в 4 часа…», «Сдвиг», «Побег», «Однажды в Ростове», «Улыбка пересмешника» и других.

Актер Алексей Артамонов скончался на 63-м году жизни. Предварительная причина смерти — остановка сердца, сообщил источник ФАН.