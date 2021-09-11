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Рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию отменят с 15 сентября

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 15:41
Экономика
Рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в Россию отменят с 15 сентября
pixabay.com

Париж, 11 сентября. Межпрофессиональный комитет вин Шампани принял решение отменить рекомендацию о приостановке экспорта шампанского в РФ с 15 сентября, говорится в материале ведомства.

После введенных ограничений завод игристых вин в Дербенте увеличит свое производство шампанского, заявил ранее гендиректор ОАО «ДЗИВ» Магомед Садулаев. В настоящий момент предприятие выпускает около 13 млн бутылок ежегодно. По предварительным данным, объемы производимого игристого вина могут вырасти до 40-45 млн позиций ежегодно.

Moet Hennessy в июне текущего года объявило об остановке отгрузок шампанского в Россию из-за изменения законов о маркировке. Позднее производитель премиальных алкогольных напитков заявил, что согласился с требованиями, согласно которым «шампанское» может относиться только к той продукции, которая была произведена на территории Российской Федерации. В связи с этим в компании указали, что станут подписывать свой товар как «игристое вино».

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рекомендации Комитет вин Шампани экспорт шампанского
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