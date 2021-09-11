МиГ-31 ВКС РФ поднимался на перехват самолета норвежских ВВС в Баренцевом море

Москва, 11 сентября. Истребитель МиГ-31 Воздушно-космических сил РФ был поднят в воздух для сопровождения самолета ВВС Норвегии в небе над Баренцевым морем.

По данным Минобороны РФ, самолет норвежской патрульной авиации P-3 Orion приблизился к границам России. На перехват ему был направлен сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель МиГ-31. После того, как иностранное воздушное судно сменило курс, российский самолет возвратился на аэродром базирования. Полет истребителя ВКС РФ выполнялся в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

Ранее аналогичный инцидент произошел в небе над Черным морем, где полет совершал самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российские военные засекли воздушную цель. Для предотвращения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 Южного военного округа.