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Путин убежден, что олимпийцы достойно представят Россию в Пекине и Париже
Спорт
Путин убежден, что олимпийцы достойно представят Россию в Пекине и Париже
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин считает, что спортсмены из РФ добьются отличных результатов на следующих летних и зимних Олимпийских играх.

Владимир Путин считает, что сборная России добьется побед на Олимпиадах 2022 и 2024 года. Об этом глава государства рассказах в ходе встречи с призерами Игр в Токио.

«И вы, и ваши товарищи, молодое поколение российских атлетов, убедительно подтвердите — я в этом нисколько не сомневаюсь — своими яркими победами в равной, честной, бескомпромиссной борьбе свой статус», — заявил президент России.

Встреча Владимира Путина с призерами летней Олимпиады в Токио проходит 11 сентября в Георгиевском зале Кремля. До этого медалисты Игр в Японии получили государственные награды. Зимняя Олимпиада 2022 года состоится в Пекине. Следующие летние Олимпийские игры примет Париж.

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