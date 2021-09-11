Общественники выступили против присутствия военного контингента Франции в Мали

Бамако, 11 сентября. Члены движения Debout sur les remparts (YEREWOLO) обратились к главе временного правительства Мали Ассими Гойте с требованием выдворить военный контингент Франции из страны.

«Мы, молодые люди, организовали это общество ради ухода французских вооруженных сил с национальной территории Мали. Мы хотим внести скромный вклад в окончательное урегулирование кризиса и поддержать вас в восстановлении ценностей суверенитета нашей нации», — говорится в письме.

Представители объединения напомнили в манифесте о том, что страну охватили массовые демонстрации против Пятой республики. Люди требуют от бывшей метрополии покинуть регион и выступают за смену вектора сотрудничества:

«Единственный вариант, который мы считаем заслуживающим доверия, — это новое партнерство с Россией, которая встала бы на нашу сторону, чтобы положить конец навязанному асимметричному циклу войны, который представляет реальную угрозу выживанию нашего государства».

wikipedia.org / Timm Guenther / CC BY-SA 3.0

Активисты обратились к президенту с просьбой рассмотреть возможности взаимодействия с Москвой. Люди уверены, что равноправное и взаимовыгодное взаимодействие позволит спасти республику от затяжного кризиса:

«Мы не скрываем и подтверждаем нашу общую готовность с новыми властями переходного периода уделять приоритетное внимание военному сотрудничеству с Россией для быстрого восстановления республики, чтобы мы могли стремиться к стабильности в долгосрочной перспективе, которая приведет к нашему абсолютному суверенитету».

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и его малийский коллега Садио Камара провели переговоры на форуме «Армия-2021». Политики обсудили реализацию совместных проектов в оборонной сфере.