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Руководство «Магнита» сняло всю партию арбузов с продажи и отправило образцы в лабораторию

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 15:28
Общество
Руководство «Магнита» сняло всю партию арбузов с продажи и отправило образцы в лабораторию
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Руководство «Магнита» на Совхозной улице в Москве и в других магазинах сети региона сняло партию арбузов с продажи.

Образцы ягод направлены в лабораторию для проведения экспертизы. В магазине на Совхозной улице семья купила арбуз, который предположительно мог стать причиной отравления. В результате бабушка и внучка скончались, а мать ребенка попала в больницу. Точная причина отравлений устанавливается, сообщается на канале RT в Telegram.

Сотрудники «Магнита» продали в Москве и Подмосковье примерно 73 тонны арбузов из партии, которая была на полках в торговой точке на улице Совхозной. Жалоб на качество арбуза от покупателей не поступало. При этом руководство сети сняло с продажи продукт и направило на изучение.

Врачи ранее доставили еще одного ребенка, который проживает на Совхозной улице, в больницу. По словам медиков, это уже девятый пострадавший с признаками отравления.

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