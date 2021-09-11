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Компания Epic Games осталась недовольна исходом разбирательства с Apple
Экономика
Компания Epic Games осталась недовольна исходом разбирательства с Apple
epicgames.com  /  Epic Games

Вашингтон, 11 сентября. Американский разработчик игр Epic Games намерен и дальше доказывать свою правоту в конфликте с корпорацией Apple.

Затяжной судебный процесс между компаниями завершился. В финальном решении за Epic Games закрепляется возможность размещать внутри приложения игры Fortnite ссылки на сторонние платежные системы, однако все другие претензии компании были отклонены. Об этом пишет портал 3DNews.

«Сегодняшнее решение не является победой ни для разработчиков, ни для потребителей. Epic борется за честную конкуренцию разных способов оплаты внутри приложений и магазинов приложений для миллиарда потребителей», — подчеркнул генеральный директор Epic Тим Суини.

Разработчик не намерен сдаваться, поэтому обратится в вышестоящий суд. Ранее Google и Apple удалили приложение Fortnite из каталогов магазинов для приложений из-за попытки разработчиков внедрить собственную платежную систему внутри игры. Это и стало поводом к судебному спору. Другой игровой сервис — Valve — обязали предоставить данные для этого разбирательства.

Тем временем Apple готовится провести 14 сентября онлайн-презентацию новой модели iPhone. Ожидается, что предзаказ смартфона стартует уже 17-го числа, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

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