Указ Байдена об обязательной вакцинации вызвал гнев республиканцев

Вашингтон, 11 сентября. Губернаторы-республиканцы раскритиковали недавний указ президента Байдена, который вводит обязательное вакцинирование работающих американцев.

Решение об обязательной вакцинации, о котором президент сообщил 9 сентября, предусматривает, что работники фирм, число сотрудников которых превышает 100 человек, обязаны быть полностью вакцинированными от COVID-19. По оценкам властей, эта мера затронет около 80 миллионов человек или две трети от общего количества работающих американцев.

Такой шаг был принят президентом на фоне значительного увеличения количества случаев заражения COVID-19, которое наблюдается в последние недели: число заболевших приближается к пиковым значениям, которые наблюдались этой зимой. И это несмотря на то, что около двух третей американцев получили обе дозы вакцины.

Губернаторы против

Заявление Байдена об обязательной вакцинации встретило неоднозначную реакцию: несмотря на то, что многие сторонники президента поддержали это решение, оно вызвало множество вопросов у профсоюзных лидеров и представителей частного бизнеса, которые усматривают в этом шаге давление государства на бизнес и работников.

Особой критике указ Байдена подвергся со стороны представителей Республиканской партии. Ряд губернаторов-республиканцев обрушились на президента с требованием отменить спорное решение.

Несколько губернаторов-республиканцев пообещали обратиться в суд, чтобы оспорить конституционность указа, что может стать одним из самых серьезных судебных разбирательств в сфере общественного здравоохранения в истории США.

«Будьте уверены, мы будем сражаться с ними до самых врат ада, чтобы защитить свободу и средства к существованию каждого жителя Южной Каролины», — заявил губернатор штата Генри Макмастер.

Rest assured, we will fight them to the gates of hell to protect the liberty and livelihood of every South Carolinian. — Gov. Henry McMaster (@henrymcmaster) September 9, 2021

«Лицемерие президента Байдена в вопросе вакцинации — это лишь последний пример того, как он отказывается от своего слова. Мы знали, что он разрушит эту страну, но я понятия не имел, что кто-то из живых может разрушить ее так быстро», — говорит губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм.

President Biden's hypocrisy on the vaccine issue is just the latest example of him going back on his word. We knew he'd wreck this country, but I had no idea anyone alive could wreck it so quickly. pic.twitter.com/dAYzgKcuDE — Governor Kristi Noem (@govkristinoem) September 10, 2021

К ним присоединились губернаторы Джорджии, Алабамы, Флориды и Миссисипи, которые назвали решение об обязательной вакцинации незаконным и попирающим основные гражданские права.

Более того, новые правила вызвали раздражение даже среди умеренной части губернаторов-республиканцев, которые поддерживают кампанию вакцинации и масочный режим, но считают, что решение о вакцинации должно быть добровольным и не должно навязываться государством.

Самым непримиримым в отношении соблюдения мер, связанных с профилактикой COVID-19 является губернатор Техаса Грег Эбботт, который совсем недавно подписал указ, запрещающий на территории штата обязательную вакцинацию и требования ношения масок. Теперь президентский указ вступает в прямое противоречие с законодательством штата.

Новая линия раскола

Эксперты по юридическим вопросам считают, что федеральное правительство обладает широкими полномочиями для решения кризиса общественного здравоохранения, а потому скептически относятся к возможностям губернаторов оспорить решение президента.

«Это историческое событие. Президент обладает широкими полномочиями, которыми он никогда не пользовался. Федеральное правительство всегда было очень осторожно в своих вмешательствах, оглядываясь на губернаторов», — говорит доктор Говард Маркел, педиатр и профессор истории медицины Мичиганского университета.

Действия администрации Байдена в очередной раз вызывают удивление и возмущение у американцев. Мораторий на выселение должников воспринимался многими гражданами США как прямое вторжение государства в частный сектор. Теперь пришла очередь государственного вмешательства в решение о вакцинации. Примечательно, что защитники прав человека, которые всего несколько дней назад организовывали массовые протесты против закона об абортах, который был принят в Техасе, заявляя о недопустимости столь грубого вмешательства государства в вопросы, связанные со здоровьем, в подавляющем большинстве поддержали решение Байдена об обязательной вакцинации.

As long as we're mandating things, how about Texas mandate that people who don't want to make a baby must use a condom when having sex? In order to have an abortion, you must prove that you were "condomed". I know they don't always work but neither does the "vaccine". — Kimmy (@Whycensored) September 11, 2021