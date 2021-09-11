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США выводят системы ПРО из Саудовской Аравии, несмотря на атаки хуситов
Весь мир
США выводят системы ПРО из Саудовской Аравии, несмотря на атаки хуситов
www.wikiwand.com

Эр-Рияд, 11 сентября. Соединенные Штаты вывезли из Саудовской Аравии противоракетный комплекс для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) и несколько батарей Patriot. Данные были получены на основании спутниковых фотографий, проанализированных агентством Associated Press.

Спутниковые снимки, сделанные Planet Labs, показывают, что системы противовоздушной и противоракетной обороны были выведены с взлетно-посадочной полосы на авиабазе принца Султана — военном объекте, расположенном примерно в 115 км от Эр-Рияда.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что передислокация определенных средств ПВО в Саудовской Аравии действительно имела место. Однако он не предоставил никаких дополнительных подробностей о том, какие конкретно системы были вывезены или куда они были отправлены.

В своем комментарии для СМИ Министерство обороны Саудовской Аравии охарактеризовало отношения королевства с США как «прочные, давние и исторические», даже несмотря на вывод американских систем противоракетной обороны. В заявлении ведомства говорилось, что саудовские военные способны сами защищать свои земли, территориальные воды и воздушное пространство.

Однако ранее на этой неделе принц Турки бин Фейсал Аль Сауд, бывший начальник разведки Саудовской Аравии, в интервью CNBC выразил надежду, что США продемонстрируют приверженность своему союзнику и не выведут батареи Patriot из королевства. По его словам, в настоящее время его страна является жертвой ракетных атак и нападений беспилотников не только из Йемена, но и из Ирана.

Передовые военные комплексы и несколько тысяч военнослужащих США были развернуты в Саудовской Аравии в конце 2019 года после разрушительных атак беспилотников на нефтеперерабатывающие предприятия на востоке королевства, которые лишили страну почти 60% добычи нефти.

Хуситское движение «Ансар Аллах» взяло на себя ответственность за нападения, однако Саудовская Аравия уверена, что за ударами стоял Иран. Тегеран отрицает свою причастность к губительному инциденту.

В июне газета The Wall Street Journal сообщила, что Пентагон решил вывести средства ПВО с Ближнего Востока, в том числе ракетные батареи Patriot. В основе этого решения лежит изменение стратегии — США намерены сосредоточиться на вызовах со стороны России и Китая, а не Ирана. 

При этом известно, что Саудовская Аравия располагает собственным запасом ракетных батарей Patriot, которые она приобрела в середине 2000-х годов. Считается, что королевство обладает 640 ракетами и неизвестным количеством пусковых установок.

Угроза соседей-хуситов

Населенные пункты Саудовской Аравии, военные базы, нефтяные объекты, аэропорты и другая инфраструктура находятся под постоянной угрозой атак баллистических ракет хуситов и небольших беспилотных летательных аппаратов, начиненных бомбами. «Ансар Аллах» начала свои ракетные и беспилотные атаки после вторжения арабской коалиции во главе с Эр-Риядом в Йемен в марте 2015 года. Интервенция была нацелена на восстановление правительства Мансура Хади.

В широком смысле йеменский кризис рассматривается как противостояние Саудовской Аравии и Ирана. Возглавляемая Эр-Риядом коалиция поддерживает силы йеменского президента Мансура Хади, а Тегеран — хуситов.

В марте королевство выступило с мирными инициативами по урегулированию многолетнего кризиса, предложив общенациональное перемирие в Йемене под эгидой ООН для запуска переговоров и выработки условий политического урегулирования. Хуситы заявили, что до начала переговоров или объявления перемирия Эр-Рияд должен снять экономическую блокаду йеменских портов и аэропортов, чтобы помочь разрешить тяжелую гуманитарную ситуацию в районах, которые они контролируют.

Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила, что Йемен сталкивается с худшим гуманитарным кризисом в мире. За период конфликта погибло более 233 000 человек — как из-за боевых действий, так и вследствие нехватки продовольствия и квалифицированной медицинской помощи, вызванной блокадой со стороны арабской коалиции. 

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