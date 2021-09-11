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Губерниев прокомментировал высказывание Путина об отмене лимита на легионеров
Спорт
Губерниев прокомментировал высказывание Путина об отмене лимита на легионеров
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Москва, 11 сентября. Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил заявление президента России Владимира Путина о легионерах в отечественном футболе.

Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта с участием Владимира Путина состоялось накануне. В ходе мероприятия президент России раскритиковал идею отмены лимита на иностранных футболистов в РПЛ. Высказывание Владимира Путина в разговоре с журналистами Sport24 прокомментировал Дмитрий Губерниев.

«Конечно, мнение президента влияет на процессы, происходящие в стране. Но реформами российского футбола занимается не Кремль, а РФС. Об этом ведь сказал и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков», — напомнил комментатор телеканала «Матч ТВ».

Губерниев добавил, что этот вопрос необходимо рассматривать «комплексно». В настоящее время в РПЛ действует ограничение, позволяющее клубам иметь в заявке на сезон не более восьми футболистов из-за рубежа.

Ранее Владимир Путин поручил главе Минспорта РФ Олегу Матыцину доложить о восстановлении статуса РУСАДА. Из-за санкций со стороны WADA российские спортсмены не могут использовать государственные символы на крупных международных турнирах.

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