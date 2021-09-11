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Спасатели после взрыва дома в Липецке вытащили из-под завала кота и передали его хозяину
Общество
Спасатели после взрыва дома в Липецке вытащили из-под завала кота и передали его хозяину
Prt Scr youtube.com  /  Интер Сторис

Елец, 11 сентября. Спасатели во время ликвидации завалов после взрыва газа в поселке Солидарность Липецкой области обнаружили черного домашнего кота.

Двухэтажный многоквартирный дом, где произошел взрыв, частично разрушен. Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов и отправили их в пункты временного размещения.

В ходе разбора завалов спасателям удалось вытащить черного кота. Животное было напугано, поэтому специалисты передали уцелевшего питомца в руки хозяина.

«Из-под завалов в Елецком районе спасателям удалось достать кота и вернуть его владельцу», — сообщается в Telegram-канале областной администрации.

Известно, что работы по разбору завалов еще продолжаются. Кроме того, устанавливаются все возможные причины произошедшего.

Как сообщалось ранее, жители соседнего дома помогали пострадавшим при взрыве газа под Ельцом. Супружеская пара вышла на шум, чтобы проверить обстановку.

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