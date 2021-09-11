Медики госпитализировали еще одного ребенка в Люблино после отравления семьи арбузом

Москва, 11 сентября. Врачи московского района Люблино госпитализировали еще одного ребенка с Совхозной улицы после отравления арбузом.

По предположениям медиков, это уже девятый пострадавший в результате отравления. Жителям запретили пить воду из-под крана. На месте работают криминалисты, передает KP.ru.

Как ранее сообщалось, трех соседей отравившейся арбузом семьи в Москве госпитализировали. Накануне была госпитализирована семья, два человека которой позже умерли. Москвичи купили арбуз в магазине сети «Магнит». Однако пока точную причину смерти не установили, поэтому рано утверждать, что отравление случилось из-за отравления арбузом.