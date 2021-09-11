Люди готовы шефствовать: Елена Бабич оценила идею программы наставничества для сирот

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила запустить федеральную программу наставничества для детей-сирот, отметив, что эта практика пока развивается лишь в некоторых учреждениях России. Свою поддержку этой инициативе выразила в беседе с ФАН экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич.

По ее словам, детские дома в нашей стране достаточно хорошо обеспечиваются из бюджета, и главное, чего не хватает воспитанникам — внимания со стороны взрослых, их нежности и тепла. Очевидно, воспитательского состава в полной мере на всех не хватает, а детям просто необходимо общение с интересными, уважаемыми и просто душевными взрослыми людьми.

«Это — замечательная идея, очень хорошая. [Будет здорово], если можно будет брать над детьми такое опекунство, такое шефство, и если это будет пользоваться уважением в нашем обществе. Почему в Америке так активно брали детей-инвалидов в семьи? Во-первых, там позволяли возможности раньше, а во-вторых, семьи пользовались в обществе почетом, уважением и поддержкой. Детишек этих бесплатно лечили, на них получали пособие. <…> У нас же, если ребенка усыновляют, государство практически ничего не дает, очень мало. Если семья будет шефствовать над этими детьми, это будет очень хорошо. По крайней мере для этих детей, потому что они будут видеть жизнь не только в пределах своего детского дома», — говорит Елена Бабич.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как известно, в категорию усыновляемых детей куда чаще попадают совсем крохи, нежели сиблинги или ребята с инвалидностью. К тому же зачастую юридические и финансовые препоны мешают этому процессу, поэтому огромное количество детей растут и взрослеют в госучреждениях.

«Самая большая проблема детей из детских домов, на мой взгляд, — когда они выходят из детского дома, то совершенно не приспособлены к жизни. Жизни за пределами детского дома они не знают: как быть в семье, с какими трудностями люди сталкиваются. Они реальных и элементарных вещей не понимают, потому что все это им дается. <…> Поэтому если дети будут бывать в семьях таких вот наставников, то будут понимать, как люди работают, чем они занимаются, чем живут, как живут. То есть у них будет расширяться кругозор жизни и будет появляться, скажем так, стрессоустойчивость ко взрослой жизни. Это очень важно», — отмечает общественный деятель.

ФБА «Экономика сегодня» . / Dan Levy

При этом главной задачей потенциальной программы Елена Бабич считает разработку четкой системы контроля за теми, кто будет брать на себя опекунство. Во избежание несчастных исходов она советует проверять психическое здоровье возможных наставников — вплоть до использования детектора лжи.

«Человек, который возьмет опекунство над ребенком, должен быть абсолютно психически здоровым, абсолютно моральным и нравственным человеком. Лучше всего, если это будут семьи, которые действительно пользуются в обществе уважением, крепкие семьи. Даже если неполные семьи, то [нужно,] чтобы эти люди были морально устойчивыми и могли передать ребенку свой опыт. <…> Не все готовы усыновлять, потому что это действительно непросто. Но многие с удовольствием брали бы [ребенка] на выходные, помогали бы чем-то как могут. Люди готовы шефствовать. И, действительно, может, со временем такого наставничества отношения будут даже более крепкие, чем между усыновителями и усыновленными», — заключает Елена Бабич.

Ранее руководитель движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич прокомментировала нововведения на китайском телевидении, где власти запретили показывать женоподобных мужчин. Она поддержала это решение и отметила, что в стране, где превалируют традиционные ценности, должен транслироваться другой образ мужчины — настоящего защитника и главы семьи.