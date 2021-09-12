Милонов обратится в ЕСПЧ из-за отказа шведской семье назвать ребенка Владимир Путин

Депутат Государственной думы Виталий Милонов намерен обратиться в Европейский суд по правам человека из-за недавнего скандального случая в Европе. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам народный избранник.

Собеседник отреагировал на новость о том, что в Швеции без каких-либо оснований родителям не разрешили назвать своего сына в честь президента России Владимира Путина.

«Это, конечно, грубейшее нарушение прав человека. Я думаю, что такие случаи необходимо рассматривать, конечно же, в рамках международных организаций по защите прав человека. Как это так, у них какой-то безосновательный ценз есть!» — заметил депутат.

Виталий Милонов также сообщил, что намерен лично изучить данный случай и при необходимости обратиться в соответствующие структуры, дабы справедливость восторжествовала.

«У нас же есть самые известные международные организации, которые вечно нас обвиняют в каких-то вещах: в нарушении прав человека и так далее. Вот я и хочу обратиться в эти организации, типа Amnesty International, Европейский суд по правам человека, чтобы они дали свою оценку. Пусть расскажут, как они видят эту ситуацию», — заявил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что подобные инциденты указывают на тревожные тенденции, в частности, в шведском обществе.

«Хорошо, что в Швеции есть люди, которые хотят в честь настоящих сильных личностей называть своих детей. Почему шведы этого боятся? Видимо, шведское население сокращается и скоро там будут одни Мухаммеды и Ибрагимы, которые разрешения спрашивать у местных властей ни на что не будут. Станут называть 10-12 своих детей, как они хотят, а шведы будут играть в толерантность, строить однополые браки и вымрут, к сожалению, как мамонты», — подытожил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил заявление Ангелы Меркель о том, что она придерживается идей феминизма. По его словам, канцлер Германии уже начала заигрывать с содомитами.