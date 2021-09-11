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«Виртуальная миссия» МВФ изучит экономическую ситуацию в Белоруссии

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 14:58
Экономика
«Виртуальная миссия» МВФ изучит экономическую ситуацию в Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 сентября. Международный валютный фонд (МВФ) объявил о старте «виртуальной миссии» для изучения экономической ситуации в Белоруссии, передает агентство Reuters.

Мониторинг начался после получения республикой 923 млн долларов от фонда пакета специальных прав заимствований (SDR). Работа направлена на сбор информации об экономике страны и влиянии на нее пандемии коронавирусной инфекции. Источник в МВФ добавил, что миссия начнется в понедельник, 13 сентября.

Белоруссия, наряду с другими странами мира, ранее получила финансовую помощь от Международного валютного фонда. Общий объем эмиссии составил 650 млрд долларов. На Россию пришлось 18 млрд долларов, которые Минфин отправил в собственные международные резервы.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов ранее заявил, что Белоруссия может получить от России денежные средства, если в этом появится необходимость. Республика, по его словам, находится не в лучшем положении с точки зрения финансовой стабильности.

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белоруссия экономика мвф
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