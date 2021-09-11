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Юдашкина вместе с Надеждой Бабкиной появилась на субботнике в рваных джинсах
Шоу-бизнес
Юдашкина вместе с Надеждой Бабкиной появилась на субботнике в рваных джинсах
instagram.com  /  @marinayudashkina

Москва, 11 сентября. В Коломенском парке столицы была замечена супруга именитого российского кутюрье Валентина Юдашкина — Марина. 62-летняя женщина не просто гуляла по историческому месту — она занялась уборкой, а также посадила несколько грушевых и яблоневых деревьев, пишет Teleprogramma.pro.

Марина вот уже более 30 лет счастлива в браке с российским модельером Валентином Юдашкиным. Помимо помощи супругу в организации показов мод и посещения различных светских раутов, женщина занимается огородом и по возможности старается заниматься благотворительностью.

Минувшим летом супруги отдохнули в Италии и Греции, а также посещали в России своих звездных друзей, включая Аллу Пугачеву и Максима Галкина. Стоит отметить, что Марина Юдашкина всегда одета с иголочки, при этом за своим стилем она следит сама.

11 сентября жена Юдашкина приняла активное участие в субботнике в Коломенском парке. Она не гнушалась посадкой деревьев и сбором мусора. Супруга модельера для такого знакового мероприятия облачилась в рваные джинсы и белоснежный бомбер.

В Коломенском можно было увидеть и Надежду Бабкину, которая тоже отметилась на субботнике. Вместе они облагородили территорию.

«Сегодня в парке Коломенское состоялся субботник в честь 85-летнего юбилея со дня рождения Юрия Лужкова, воссозданные в 2016 году Ю. М. Лужковым и москвичами, сегодня также высажены грушевые и яблоневые сады!» — подписала публикацию Марина Юдашкина.

Подписчики именитой персоны восхитились тем, как выглядит и чем занимается 62-летняя Юдашкина.

Многие одарили ее комплиментами.

«Мариночка, какие вы молодцы», «Красавица!!! Улыбушечка, милая», «Как все молодо выглядят», «Труд облагораживает», «Вы и лопата, первый человек, который легко занимается трудом из звезд», «Эх, до чего же хороши», «Девчонки-красотки!» — прокомментировали фотографию поклонники.

Ранее сообщалось, как фанаты Аллы Пугачевой восхитились ее расслабленным образом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юдашкина вместе с Надеждой Бабкиной появилась на субботнике в рваных джинсах
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