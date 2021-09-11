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Станислав Поздняков сохранил за собой пост президента Европейской конфедерации фехтования

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 14:49
Спорт
Станислав Поздняков сохранил за собой пост президента Европейской конфедерации фехтования
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 11 сентября. Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков сохранил за собой пост президента Европейской конфедерации фехтования (EFC) по итогам выборов в Сочи.

Известный фехтовальщик, с 2018 года также возглавляющий Олимпийский комитет России, 47-летний Поздняков был вновь избран на пост президента EFC по итогам выборов, состоявшихся на полях ежегодного конгресса конфедерации в Сочи.

Прошлую победу на выборах Поздняков одержал в 2016 году. Президента конфедерации переизбирают каждые четыре года. Процедуру планировалось провести еще в сентябре 2020 года, однако ввиду неблагоприятных обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса, было принято решение о ее переносе, передает ТАСС.

Станислав Поздняков 10 сентября вспомнил о провокациях со стороны соперников российской национальной команды на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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