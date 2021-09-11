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Трое военнослужащих НАТО оказались в больнице после учений Namejs-2021 в Латвии

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 14:49
Армия
Трое военнослужащих НАТО оказались в больнице после учений Namejs-2021 в Латвии
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Рига, 11 сентября. Учения Namejs-2021 обернулись несчастным случаем, в результате которого трое военнослужащих стран НАТО получили ранения, сообщает Министерство обороны Латвии.

Детали произошедшего в ведомстве не раскрывают. Уточняется, что пострадавшие доставлены в больницу. Один из них был выписан после медицинского осмотра. Остальные продолжают лечение. Состояние их здоровья оценивается как стабильное.

Вооруженные силы республики уже проинформировали о случившемся родственников пострадавших солдат. Тем временем специалисты приступили к выяснению обстоятельств несчастного случая.

Военные учения Namejs-2021 стартовали в Латвии 30 августа и продлятся до 3 октября. В тренировочных мероприятиях задействованы свыше 9000 военнослужащих из 17 стран.

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Латвия нато namejs-2021
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