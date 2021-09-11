Мэр Донецка заявил о взрывах на городской нефтебазе

Донецк, 11 сентября. Мощный взрыв прогремел на территории нефтебазы в Кировском районе Донецка, сообщает в субботу глава администрации города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в настоящее время на месте инцидента работают спецслужбы. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Произошел взрыв в Кировском районе города на нефтебазе», — приводит слова градоначальника Донецкое агентство новостей.

Ранее сообщалось о взрыве в двухэтажном жилом доме в поселке Солидарность Елецкого района Липецкой области, жертвами которого стали три человека. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность газового оборудования. Работы по разбору завалов продолжаются. Погибшими стали женщина 1971 года рождения, пенсионер 1935 года рождения и 11-летний ребенок.