Захарова указала на связь создателей «Умного голосования» с Пентагоном

Москва, 11 сентября. Причастные к разработке «Умного голосования» компании имеют связь с американским военным ведомством, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Все компании, принимавшие участие в создании «Умного голосования», связаны с Пентагоном, отметила российский дипломат. По ее словам, были установлены ip-адреса приложений и разработчиков ресурса. По итогам проведенной проверки выяснилось, что они находятся на территории Соединенных Штатов.

Ранее юрист Илья Ремесло рассказывал, как приложение «Умное голосование» обманывает пользователей и крадет их личные данные. Он также отметил, что сторонники блогера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов уверяли в полной анонимности сервиса.