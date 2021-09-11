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Шестиклассник из Петербурга выиграл международный конкурс по робототехнике
Общество

Ученик шестого класса Андрей Яковлев занял первое место в международном конкурсе по робототехнике, разработав куртку-пауэрбанк.

Изобретение юного петербуржца основано на эффекте вшитых в верхнюю одежду элементов Пельтье, вырабатывающих электрическую энергию при наличии разницы температур между телом и воздухом. В холодную погоду, контактируя с теплым человеческим телом, такая куртка может заряжать мобильный телефон.

Проект школьник создал совместно со своим ровесником из Мурманска Степаном Зарубиным. Кроме того, мальчики собрали «мотособаку», маневрирование которой основано на миоуправлении — машина снимает электрическую активность мышц рук, распознает жесты и преобразует их в команды для устройства.

«Клеммы налепляются на мышцы. Если мы, допустим, сжимаем правую руку, — «мотособака» едет вправо. Если мы сжимаем левую руку, она едет, соответственно, влево. Прямо она ехать не может, но может ехать зигзагами», — объясняет принцип работы изобретения Андрей.

Андрей Яковлев с ранних лет увлекается робототехникой и программированием. Уже в четвертом классе он стал посещать кружок «Мой первый код». По словам преподавателей школы, победа в конкурсе откроет новые возможности для будущих проектов Андрея.

«В четвертом классе мы изучали язык программирования PascalABC.NET. В четвертом классе он прошел всю основную базу, включая двумерные массивы. В прошлом году, будучи в пятом классе, мы успешно перешли на С++. Благодаря своей целеустремленности, увлеченности программированием, он прошел всю базу на С++», — делится педагог юного изобретателя Елена Миронова.

Куртку-пауэрбанк и «мотособаку», которая в будущем будет усовершенствована и сможет перевозить полярников, планируется использовать для изучения бескрайних широт Крайнего Севера в условиях низких температур.

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