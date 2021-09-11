«Развалины еще дымились»: Мясников рассказал, как оказался на месте катастрофы 11 сентября в США

Нью-Йорк, 11 сентября. Врач и телеведущий Александр Мясников оказался на месте катастрофы 11 сентября в Нью-Йорке через несколько дней после трагедии. Телеврач поделился впечатлениями от увиденного.

Ровно 20 лет назад в этот день, 11 сентября, в США произошел теракт, жертвами которого стали почти три тысячи человек. В этот день захваченные террористами самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Через несколько дней после трагедии на месте происшествия оказался российский врач и ведущий Александр Мясников.

«Развалины еще дымились, где-то прорывался открытый огонь. Все вокруг: улицы, стены, уцелевшие окна, было покрыто толстым слоем пыли и пепла. Жуткий запах гари и чего-то еще, оставляющее металлический привкус во рту», — вспомнил телеведущий.

Также он рассказал на своем канале в Telegram, что военные патрули с каменными лицами стояли на каждом углу. Мясников хотел подойти к зданию, однако офицер посмотрел на него и покачал головой. На минуту показалось, что в глазах у него стояли слезы, подчеркнул врач. Повсюду были расклеены фотографии погибших. Снимки молодых лиц висели на воротах и стенах полицейских участков и пожарных станций, под которыми лежали сотни цветов и плюшевых игрушек.

Руководитель Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич ранее заявил, что ответственность за трагедию 11 сентября лежит на США. Смерть почти трех тысяч человек в «близнецах» является беспрецедентным террористическим актом.