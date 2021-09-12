ВВС Турции получили первый модернизированный заправщик Boeing KC-135 Stratotanker

Редакция Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных новостях из мира военной авиации за минувшие дни.

Великобритания

Британия выведет из эксплуатации УТС Hawk T2 в 2040 году

Министерство обороны Великобритании выведет из эксплуатации УТС Hawk T2 в 2040 году. Информация о дате вывода появилась после парламентского запроса Марка Франсуа, члена парламента от общин Рэлея и Уикфорда.

The Hawk T2 aircraft will leave service in 2040.https://t.co/7k4J9jJqsI — UK Defence Journal (@UKDefJournal) September 6, 2021

В ответ на него министр обороны королевства заявил, что планы по замене самолета Hawk T2 предполагают дату вывода из эксплуатации этих УТС в течение ближайших 19 лет, но конкретной замены пока нет.

Авионика Hawk T2 позволяет моделировать многие функции современного истребителя в сочетании с обширной системой разбора полетов, которая дает возможность извлечь максимальную отдачу из каждого вылета.

Индия

Индия закажет 56 самолетов у Airbus с целью замены Ан-32

Комитет по безопасности Правительства Индии одобрил закупку 56 легких транспортных самолетов CASA C-295W производства Airbus Military. 40 экземпляров будут произведены по лицензии на предприятиях Tara Group.

Хотя CASA C-295W позиционировался — по крайней мере на начальном этапе — как замена древним HAL-748 (лицензионная версия Hawker Siddeley HS 748), во многих отношениях C-295 превосходит даже основной средний транспортник индийских ВВС — Ан-32.

Нью-Дели позитивно оценивает будущий контракт, рассчитывая локально произвести более 100 самолетов — в том числе для ВМС и Береговой охраны Индии.

Самолет Су-30МКИ совершил посадку на автомагистрали

Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии впервые совершил посадку на автомобильной магистрали федерального значения NH-925A в Джалоре (штат Раджастан).

#Rajasthan: Inauguration of Emergency Landing Facility on Satta-Gandhav stretch of NH-925A in Barmer. pic.twitter.com/Ss2QHXeIyz — All India Radio News (@airnewsalerts) September 9, 2021

Кроме того, самолет С-130J Super Hercules с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом на борту также сел на магистрали, ознаменовав открытие полосы для экстренных посадок военных самолетов на федеральном шоссе в Раджастане.

Трехкилометровая полоса была построена за 19 месяцев. В октябре 2017 года истребители и транспортные самолеты ВВС имитировали приземление на скоростную автомагистраль Лакхнау-Агра, чтобы продемонстрировать, что такие трассы могут использоваться ВВС Индии.

Малайзия

Российский МиГ-35, индийский LCA и пакистанский JF-17 в тендере ВВС Малайзии

В начале этого года Королевские ВВС Малайзии разослали запросы различным авиапроизводителям по всему миру на 18 совершенно новых самолетов (Fighter Lead In Trainer-Light Combat Aircraft или FLIR-LCA) для замены своего парка устаревающих F/A-18 и МиГ-29.

Russian MiG-35 Indian LCA Pak JF-17 in Malaysian Fighter Procurement Bid Russia will pitch its MiG-35 jet for Malaysia s light fighter aircraft procurement program https://t.co/iwkxwk44kO — Sean (@soriyano) September 8, 2021

Россия готовится предложить истребитель МиГ-35 ВВС Малайзии в рамках этого запроса.

«Мы рассматриваем возможность участия "Рособоронэкспорта" с МиГ-35 в тендере ВВС Малайзии на поставку учебно-боевых/легких самолетов. Наше предложение об участии в этом тендере планируется представить малайзийским партнерам в этом месяце», — сообщил глава ФСВТС Дмитрий Шугаев на полях ВЭФ.

Индийская компания Hindustan Aeronautics Limited также готовится ответить на запрос ВВС Малайзии в сентябре и планирует предложить легкий истребитель LCA Mk-1A. Другими потенциальными претендентами являются корейский FA-50, китайско-пакистанский JF-17 и итальянский М-346.

Россия

Бауманка надеется заключить контракт по возведению аэродромов изо льда

МГТУ им. Баумана рассчитывает до конца года подписать с Минобороны РФ контракт на опытно-конструкторские работы (ОКР) по проекту «Площадка», который подразумевает строительство ледяных аэродромов. Об этом сообщил глава дирекции арктических программ университета Родион Степанов.

Он напомнил, что научно-исследовательские работы проводились для военного ведомства, а также выразил надежду, что ОКР будут выполнены в интересах Минобороны.

«Нам тоже это обещают. Я надеюсь, что так будет», — сказал Степанов в ответ на вопрос, действительно ли в этом году планируется заключение контракта на ОКР по «Площадке».

По словам главы дирекции, разработки аэродрома быстрого развертывания ведутся на протяжении трех лет.

«Проект включает в себя набор радиолокационных, оптико-электронных средств, систему организации летного поля на базе модифицированного льда при необходимости», — пояснил он.

Степанов отметил, что сейчас созданы экспериментальные образцы оптико-электронных и радиолокационных средств. Они способны обнаружить даже малые беспилотники.

«Чтобы сделать их опытными образцами, надо провести полный цикл испытаний, включая эксплуатационные воздействия. Строго говоря, надо было бы поставить ОКР, по результатам сделать опытные образцы, потом получить литеру и внедрять, ставить на снабжение», — добавил он.

Российские сверхточные ударные беспилотники

Российские ударные беспилотники в ходе испытаний подтвердили способность сверхточно поражать с большой высоты наземные мишени неуправляемыми боеприпасами за счет применения нового прицела, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" в ходе недавних боевых тестов на полигоне поразил прямым попаданием 100-килограмовой неуправляемой авиабомбой мишень типа "танк" с высоты в четыре километра. Такие показатели соответствуют характеристикам высокоточного управляемого оружия и обеспечиваются новым прицельно-навигационным комплексом», — рассказал собеседник.

Источник добавил, что созданный специально для «Ориона» прицельно-навигационный комплекс обеспечивает максимальное отклонение от цели не более 10 метров для неуправляемых авиабомб, сброшенных с высоты нескольких километров.

Первый Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии АО «Авиастар-СП», передан заказчику

Первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки авиастроительного предприятия АО «Авиастар-СП», передан в авиаполк ВТА в Ульяновске.

«Это важный этап для коллектива ульяновских самолетостроителей, подтверждающий способность эффективно решать все поставленные задачи. Благодаря модернизации производственных мощностей и внедрению нового технологического процесса завод в ближайшей перспективе планирует стабильно наращивать серийный выпуск самолетов с выходом на темпы производства 12 воздушных судов в год. Для реализации масштабной производственной программы предприятие активно ведет прием новых работников», — отметил управляющий директор АО «Авиастар-СП» Сергей Шереметов.

Первый тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А, собранный на новой поточной линии сборки ульяновского авиастроительного предприятия АО «Авиастар-СП»передан в авиаполк ВТА, базирующийся в Ульяновске pic.twitter.com/mnAAKHLobS — United Aircraft Corp (@UAC_Russia) September 8, 2021

В отличие от ранее применявшейся технологии новая поточная линия позволяет снизить трудоемкость сборки самолета. Она состоит из десяти производств для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения, станций для монтажа силовых установок и систем воздушного судна. Линия оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая обеспечивает высокую точность стыковки всех элементов.

В настоящее время на производстве АО «Авиастар-СП» готов к передаче на испытания очередной тяжелый транспортник Ил-76МД-90А. В цехах предприятия в разной степени готовности находятся еще несколько воздушных судов данной модификации.

Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов

РФ до конца года поставит первому иностранному заказчику стартовую партию модернизированных авиационных ракет Х-59МКМ с проникающей боевой частью, способных уничтожать защищенные подземные пункты управления противника.

Россия начнёт продавать ракету «убийцу бункеров» за рубеж



Военно-дипломатический источник сообщил журналистам, что Россия до конца года отправит первому иностранному заказчику партию новейших авиационных бетонобойных ракет Х-59МКМ. Такие ракеты мог…https://t.co/JoxGiUYgEO pic.twitter.com/LFFGuarcbu — Бессонная редакция (@ferraru) September 10, 2021

«Первая серийная партия новых ракет класса "воздух–поверхность" Х-59МКМ поступит иностранному заказчику до конца этого года, сейчас проводятся финальные испытания продукции. Ракеты имеют уникальные характеристики в отношении способности пробивать защиту различных военных сооружений», — рассказал журналистам военно-дипломатический источник.

Сирия

Россия и Сирия провели первые совместные учения вертолетчиков

Россия и Сирия провели первые в истории совместные учения вертолетчиков в пустынях Сирийской Арабской Республики (САР), сообщил СМИ начальник авиационной группировки войск России в Сирии Андрей Ермаков.

Вертолетчики РФ и Сирии впервые провели совместное учение. Совместное учение сирийских и российских вертолетчиков прошло в пустыне в Сирии, оно стало первым в истории взаимодействия двух государств, сообщил журналистам начальник авиации группировки войск РФ в Сирии Андрей Ермаков pic.twitter.com/SLpWhVt8u7 — ????????Это Просто Новости???????? (@eto_prosto_news) September 7, 2021

«Мы завершили крайний этап совместного летно-тактического учения ВВС Сирии и ВКС России. В процессе учения были отработаны вопросы взаимодействия между армейской авиацией САР и РФ при выполнении задач по поражению заранее заданных и внезапно возникающих целей на территории республики, а также вопросы обеспечения высадки тактического десанта совместно с армейской авиацией Сирии», — подчеркнул Ермаков, добавив, что это первое учение вертолетчиков России и Сирии.

С российской стороны в учениях принимали участие ударные вертолеты Ка-52 и многоцелевые Ми-8, с сирийской — Ми-24.

США

Американский истребитель шестого поколения столкнулся с тремя проблемами

По словам генерала Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Марка Келли, создание истребителя шестого поколения в рамках Next-Generation Air Dominance Program (NGAD) сталкивается с некоторыми проблемами. Он пояснил, что на данный момент препятствиями в разработке являются стоимость, секретность и ограничения, связанные с COVID-19.

Four questions with the head of Air Combat Command https://t.co/W8ONQiohik pic.twitter.com/FSCDLZi6H8 — Defense News (@defense_news) September 6, 2021

«Высокая секретность по большей части делает невозможным обсуждение на открытой площадке. COVID-19 затрудняет размещение действительно важных людей в небольших замкнутых пространствах. И все, что связано с высокими технологиями, не является дешевым», — уточнил генерал.

Келли отметил, что истребитель программы NGAD создается для противодействия угрозам со стороны Китая и России. Точно так же США создавали самолеты F-22 Raptor и F-15 Eagle для защиты от СССР.

США обратились к BAE для разработки экспериментального летательного аппарата

BAE Systems присоединится к программе Агентства перспективных исследовательских проектов Минобороны США по созданию экспериментального летательного аппарата с системами активного управления воздушным потоком.

В соответствии с контрактом компания разработает полномасштабный самолет-демонстратор.

BAE Systems спроектирует полномасштабный демонстратор технологии активной системы управления воздушным потоком для американских военных, которые хотят создать самолет без механизации крылаhttps://t.co/NUIk0ucQya pic.twitter.com/gHPWXBEPCn — N + 1 (@nplusodin) September 8, 2021

Судно сможет маневрировать в полете без применения привычных рулевых поверхностей, что приведет к повышенной надежности и ремонтопригодности. Компания завершит разработку в 2022 году.

Турция

ВВС Турции получили модернизированный Boeing KC-135 Stratotanker

Министерство обороны Турции сообщило, что первый обновленный самолет-заправщик KC-135R Block 45 был поставлен в ВВС страны.

KC-135R — это третья модернизация базовой модели KC-135A. В рамках усовершенствования произведена замена двигателей на CFM International CFM-56-2B-1, а также увеличен запас топлива до 92 тонн.

Turkish Air Force receives first KC-135R upgraded to Block 45 standardhttps://t.co/T6oyRrbFK0 pic.twitter.com/FbmoP5wxZf — Fly High Aeromedia (@FHAeromedia) September 7, 2021

Модернизация Block 45 аналогична конфигурации Block 45.1 ВВС США и представляет собой замену авионики на цифровую, включая обновление приборов в кабине пилотов. Всего у турецких ВВС 7 летающих танкеров Boeing KC-135.

Япония

Инцидент с патрульным самолетом ВМС Японии

Патрульный самолет Kawasaki P-1 Морских сил самообороны Японии выкатился при посадке за пределы взлетно-посадочной полосы на авиабазе Гифу.

????????The Kawasaki P-1 anti-submarine aircraft of the Japanese Maritime Self-Defense Forces rolled out of the runway at the Gifu airbase located in the city of Kakamigahara. https://t.co/Eq614JMH3n pic.twitter.com/9seHMJ7y3u — The RAGEX (@theragex) September 8, 2021

У P-1 произошло разрушение стойки шасси, что привело к инциденту. Этот самолет — один из последних поставленных P-1. Стоимость каждого такого летательного аппарата — приблизительно 140 млн долларов.

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