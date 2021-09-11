Лев Лещенко рассказал ФАН, как Иосиф Кобзон помогал ему в начале карьеры на эстраде

Советскому и российскому эстрадному певцу, политическому и общественному деятелю, народному артисту СССР, герою Труда Российской Федерации Иосифу Кобзону сегодня могло бы исполниться 84 года. В беседе с ФАН своими воспоминаниями поделился столь же легендарный артист, советский и российский эстрадный певец, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко.

Собеседник рассказал подробности своего личного знакомства со всенародно популярным певцом.

«О нем можно говорить бесконечно. В моей книге есть отдельная глава, которая посвящена ему. В самом начале он в чем-то помогал и мне, когда я только пришел на эстраду из театра. Приглашал на мероприятия, фестивали, на которых мы сидели вместе в жюри, записывали песни, коллаборации. Это была настоящая творческая личность», — сообщил народный артист РСФСР.

Лев Лещенко также подчеркнул, что было бы неправильно вспоминать личность Иосифа Кобзона лишь в связи с его творчеством.

«Иосиф Давыдович, конечно, незаурядная личность, человек-легенда. Однако это — не главное. Говорить о нем как о певце — это мало. Это удивительно пассионарный человек с обостренным чувством восприятия мира, который нуждается в помощи, где нужна справедливость, правильные жизненные ориентиры, нравственные принципы», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Александр Фокин

В завершение он добавил, что удостоиться возможности считать себя другом Иосифа Кобзона мог далеко не каждый.

«Общение с ним всегда было очень ответственным делом. Своей жизнью он требовал от окружающих соответствовать его уровню. Поскольку я входил в когорту его друзей, то могу сказать, что рядом с ним была особая атмосфера преданности своему делу, Отечеству. Он был настоящим патриотом», — подытожил Лев Лещенко.

Ранее режиссер Алексей Герман-младший в беседе с ФАН поделился подробностями работы над фильмом, повествующем о жизни писателя Сергея Довлатова. По словам собеседника, в работе над картиной он ознакомился с материалами, которые нигде ранее не публиковались.