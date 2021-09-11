Представители Евросоюза обратились к США в связи с годовщиной трагедии 11 сентября

Брюссель, 11 сентября. Главы институтов Европейского союза выразили поддержку США в борьбе с терроризмом и экстремизмом на фоне 20-ой годовщины трагедии 11 сентября.

Террористы 11 сентября 2001 года захватили два пассажирских авиалайнера. Самолеты врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Здания оказались полностью разрушенными. Еще один авиалайнер влетел в Министерство обороны США в Вашингтоне. Четвертое воздушное судно упало возле города Питтсбург в штате Пенсильвания. В результате этих событий погибли 2753 человека.

Представители Евросоюза в связи с годовщиной трагедии обратились к США. Глава Евросовета Шарль Мишель в своем Twitter написал, что ЕС солидарен с Вашингтоном и президентом Джо Байденом в борьбе с «терроризмом и экстремизмом во всех его формах».

«Ужасающие теракты 11 сентября двадцать лет назад изменили ход истории, мы помним о жертвах», — написал глава Евросовета в своем Twitter.

Поддержку США также выразила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter. Она отметила, что даже «в самые мрачные времена есть место самому лучшему в каждом человеке».

Ранее политолог Миклоша Кевехази и профессор Будапештского экономического университета Ласло Богара усомнились в правдивости официальной версии США о теракте 11 сентября. По их словам, странным является то, что американские спецслужбы не знали о плане боевиков. Хотя известно, что атака на башни-близнецы готовилась в течение многих лет.