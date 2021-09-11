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Медведев выразил соболезнования родным и близким режиссера Мельника

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 14:35
Общество
Медведев выразил соболезнования родным и близким режиссера Мельника
Prt Scr youtube.com  /  Енисей Кино

Москва, 11 сентября. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, важность работ режиссера Александра Мельника для российского кинематографа, а его гибель назвал невосполнимой утратой.

Медведев выразил соболезнования родным и близким российского режиссера. Александр Мельник погиб 8 сентября в возрасте 63 лет во время арктических учений в Норильске, которые проводило МЧС России.

«Александра Владимировича всегда отличали редкая творческая энергия, трудолюбие, способность вкладывать в свое дело все силы и душу», — сообщается в телеграмме соболезнований.

Медведев отметил, что режиссер был не только признанным мастером кинематографии, но и человеком, который искренне любил свою страну. Он близко к сердцу принимал проблемы России и верил в будущее. Зампред Совбеза подчеркнул, что герои фильмов, которые снимал Мельник, — сильные, самоотверженные люди.

Как ранее сообщалось, погибшего с главой МЧС режиссера Мельника похоронят в Подмосковье. Церемония прощания началась 11 сентября в московском храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее.

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